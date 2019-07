I recenti fatti accaduti a Bibbiano che hanno visto coinvolti eminenti personaggi dal Sindaco ad assistenti sociali avvolge di fosche tinte la complessa vicenda degli affidi dei minori che in Italia riguarda circa 50.000 bambini . Si è palesata una difficile applicazione della legge ed una difficoltà da parte dei tribunali minorili a seguire con perizia i singoli casi. Lo evidenzia in una nota

Vittorio Di Dio, coordinatore regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità.

A tal proposito il Movimento Nazionale per la Sovranità chiede che :

“La Regione Veneto istituisca immediatamente una commissione di inchiesta sulle case famiglia, sulle procedure di affido e di adozione e sulle consulenze psicologiche effettuate nelle audizioni dei minori nei casi di maltrattamenti e/o abbandono in regione ”

“È necessario, ancora prima che lo faccia la magistratura che la Regione utilizzi i suoi poteri di inchiesta per verificare in quanti casi di adozione, affido e comunque sottrazione di minori dalla potestà genitoriale sia stato rispettato, nell’ambito delle procedure, il protocollo di Noto e tutte le regole che la psicologia forense ha fissato in materia di ascolto dei minori” ha proseguito l’esponente del partito federato con Fratelli d’Italia.

“Le commissioni di inchiesta hanno gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria e sono il massimo momento di partecipazione politica nella verifica delle situazioni irregolari – ha affermato Vittorio Di Dio è assolutamente necessario che tutto il sistema di assistenti sociali, case famiglia, psicologi forensi e tutto il resto che gira intorno al sistema degli affidi sia verificato approfonditamente”

“La Politica – ha concluso Di Dio non può rimanere indifferente rispetto a quanto accaduto in Emilia-Romagna e deve assicurarsi che in Veneto tutto sia trasparente”