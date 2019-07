La Medaglia del presidente della Repubblica a Una Montagna di libri

Una notizia appena arrivata a Cortina: alla vigilia dell’inaugurazione di Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo, festa internazionale della letteratura protagonista della stagione ampezzana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla XX Edizione di Una Montagna di Libri la Medaglia del Presidente della Repubblica nell’occasione del decennale del Festival.

“Siamo grati, onorati e commossi”, commenta Francesco Chiamulera, responsabile della manifestazione ampezzana. “Ringrazio profondamente il Presidente Mattarella, che è per tutti noi punto di riferimento, nel segno dell’equilibrio e dell’assoluta garanzia. Grazie alle Istituzioni che ci sostengono, in primis Regione Veneto e Comune di Cortina d’Ampezzo, e poi a tutte le persone che in questi dieci anni hanno a vario titolo creduto in Una Montagna di Libri”.

Un servizio per Cortina d’Ampezzo

“In corrispondenza dei dieci anni di Una Montagna di Libri giunge questo prestigioso riconoscimento”, dichiara Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo. “Un ulteriore motivo per celebrare una rassegna culturale ricca di contenuti e di ospiti illustri a cui il Comune di Cortina con orgoglio partecipa attivamente”.

La Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica è attribuita alla XX Edizione di Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo in occasione di un compleanno importante. Una Montagna di Libri festeggia i dieci anni di vita (nata nel 2009, si tiene da allora in due edizioni annuali) toccando l’ideale traguardo di 700 incontri svolti all’ombra delle Dolomiti. “Per dare un senso e un significato a questa ricorrenza, ci prepariamo a presentare l’archivio del Festival, digitalizzato e reso disponibile a studiosi, appassionati e utenti: su www.unamontagnadilibri.it stiamo mettendo online una risorsa con decine e decine di contributi video dagli incontri di questi anni”.

Buon compleanno, Una Montagna di Libri!

La Medaglia del Presidente Mattarella arriva alla vigilia della festa di inaugurazione di Una Montagna di Libri, che si terrà sabato 13 luglio alle ore 17, al Cinema Eden. Con Alessandro Piperno, che terrà una speciale lezione dedicata a Philip Roth: “Una lunga fedeltà”. E poi, decine e decine di incontri (più di 53), fino a settembre. Dopo il successo dell’edizione invernale, Una Montagna di Libri porta a Cortina, per tutta l’estate, un carnet di oltre un appuntamento al giorno con alcune delle figure di maggior rilievo della cultura, della letteratura e del giornalismo italiano e internazionale. Il programma completo è visualizzabile su www.unamontagnadilibri.it.

Una Montagna di Libri ha luogo a Cortina d’Ampezzo d’estate e d’inverno, in due edizioni. Con oltre settanta incontri annuali, è la manifestazione protagonista della stagione letteraria cortinese. Ospiti delle precedenti edizioni della rassegna sono stati, tra gli altri, Emmanuel Carrère, Hanif Kureishi, Alessandro Piperno, Peter Cameron, Paolo Sorrentino, Azar Nafisi, Alberto Arbasino, Serge Latouche, Goli Taraghi, Marco Paolini, Sonallah Ibrahim, Boris Pahor, Mogol, Pietro Citati, Raffaele La Capria, Renzo Arbore, Dacia Maraini, Kenneth Minogue. La manifestazione è realizzata in convenzione con il Comune di Cortina d’Ampezzo e in collaborazione con la Regione del Veneto. Responsabile della manifestazione è Francesco Chiamulera.