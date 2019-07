Giovedì 11 luglio 2019, UIL Veneto inaugurerà una nuova sede a Pieve di Cadore, per la precisione nella frazione di Tai di Cadore, in Piazzale Dolomiti 11.

«Si tratta – spiega il segretario generale di UIL Veneto Gerardo Colamarco – del terzo presidio, dopo quelli di Belluno e di Feltre – che la UIL apre in questa provincia: un segnale di vicinanza ai cittadini e ai lavoratori

della zona dolomitica, ricca di importantissime aziende manifatturiere e appena investita dallo straordinario compito di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026».

Il taglio del nastro della sede di Tai avverrà alle ore 11.00, alla presenza delle autorità civili e religiose.