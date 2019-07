“Serve sempre andare a vedere i cantieri ed è importante che l’assessore Bottacin con i suoi collaboratori stia monitorando lo stato di fatto. Un messaggio che gli mando è che si torni quanto prima a una manutenzione anche piccola del territorio, dal punto di vista idraulico e forestale”.

È quanto afferma il deputato di Forza Italia Dario Bond, in riferimento ai sopralluoghi che sta portando avanti

l’assessore Gianpaolo Bottacin sui luoghi di Vaia.

“Ripristinare la piccola manutenzione è vitale per il territorio della provincia di Belluno. Lo si deve fare con la collaborazione dei comuni e con il ripristino, o quanto meno un ristabilimento più operativo, dei Servizi Forestali, che ora sono a Veneto Agricoltura, ma che un tempo, a mio avviso, facevano con il Piano Sif un lavoro importante,

programmato, che teneva in considerazione le piccole esigenze e difficoltà che ogni comune manifestava nella difesa del suolo.

L’invito che faccio, senza voler sollevare polemiche, è quello di riproporre quel modello. Potrebbe essere una grande opportunità sia di lavoro che di collaborazione con le imprese e con i comuni. La piccola manutenzione idraulico-forestale è quella che salva il territorio”.