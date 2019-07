Longarone, 7 luglio 2019 – Presentata oggi a Longarone Fiere Dolomiti la quarta edizione di Woman Art, la rassegna dedicata alla rappresentazione artistica della donna e del mondo al femminile.

“Grazie soprattutto agli espositori e al direttore artistico di Arte in Fiera Dolomiti – ha detto il presidente di Longarone Fiere Gian Angelo Bellati – che credono ormai da tre lustri in Longarone Fiere. Questa mostra rappresenta anche una cultura delle Dolomiti che sa essere aperta, da Venezia e dall’Italia in generale all’Austria, dalla Germania all’Iran, grazie alla presenza di artisti straordinari di caratura internazionale”.

Anna Olivier, consigliere con delega alla Cultura del Comune di Longarone, è intervenuta dicendo “Piace la visione del presidente Bellati, perché ci proietta oltre i confini nazionali. Benedetto Croce ci ha insegnato che l’arte è intuizione, una sintesi a priori di sentimento e di immagine, quindi da oggi per quattro weekend avremo la possibilità di passeggiare tra delle intuizioni di artisti italiani e internazionali che si danno il loro particolare punto di vista sulla donna. Una grande opportunità che ci permette di aprire nuovi orizzonti e importanti riflessioni”.

Infine il direttore artistico di Arte in Fiera Dolomiti e quindi di Woman Art, Franco Fonzo, non riesce a nascondere la soddisfazione per questa mostra: “Una varietà di espressioni, di proposte, di intuizioni, di stati d’animo che mette il pubblico di fronte proprio ad una osservazione meditata attraverso ogni artista, perché ogni artista dice qualcosa di diverso con tecniche diverse con espressioni diverse, sul tema della Donna, con una qualità straordinaria”.

La rassegna fa parte degli eventi che porteranno alla prestigiosa 15a Arte in Fiera Dolomiti – 2020. Woman Art continuerà nel quartiere fieristico di Longarone per tutto il mese di Luglio per passare poi a Cortina, Lido di Venezia e Treviso. Mentre le anticipazioni di Arte in Fiera Eventi saranno presenti anche alla prima Fiera & Festival delle Foreste, 14 – 15 settembre, e alla 42a Arredamont, 26 ottobre – 3 novembre 2019.