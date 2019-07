La piccola Ninja che si guida con patente A1 alla Tecnosport di Belluno

Tutta l’aggressività, lo stile e le linee delle leggendarie sorelle maggiori, nella nuova Kawasaki Ninja 125, guidabile con patente A1. Il nuovo modello 2019, che racchiude in sé il patrimonio ingegneristico del marchio giapponese di Akashi, è disponibile alla Concessionaria TecnoSport di via Vittorio Veneto 258 a Belluno.

La piccola Ninja è costruita su un telaio a traliccio in stile H2 con livree del Kawasaki Racing Team, Campione del Mondo Superbike con Jonathan Rea. Il suo motore reattivo è in grado di emozionare come una vera Ninja sa fare. Il monociclindrico 125 cm cubi 4 tempi con avviamento elettrico, iniezione elettronica e scarico Arrow dal sound corsaiolo, offre un’ottima spinta agli alti regimi e continua a salire fino al limitatore di giri. La trasmissione è dotata di 6 rapporti.

Ottimo l’impianto frenante, con Abs di serie per aumentare la sicurezza alla guida in caso di una frenata d’emergenza. Freni a disco a margherita anteriori da ø290 mm e posteriori da ø220 mm potenti e affidabili con pinze a doppio pistoncino. I cerchi da 17″ con sospensione posteriore Uni Trak garantiscono un’ottima tenuta di strada e l’assorbimento di buche o irregolarità dell’asfalto anche nella guida più sportiva. L’ammortizzatore ha una corsa di 60 mm con regolazione del precarico in 5 posizioni. E forcella telescopica da ø37 mm.

L’ergonomia della Ninja 125 rende ancora più entusiasmante la guida più sportiva, con una posizione in sella “naturalmente” aggressiva ed impugnatura dei semi-manubri dal carattere racing. La strumentazione è completamente digitale, per un look 100% sportivo.