“Benissimo il tavolo per le infrastrutture promosso dalle categorie economiche; ora si coinvolgano anche Provincia e comuni, perché il futuro è in mano nostra. Come parlamentare e sindaco, sono pronto a fare la mia parte”: così il deputato di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, al termine dell’incontro a Villa Patt di Sedico che ha visto partecipare le categorie sociali ed economiche bellunesi e l’assessore regionale ai trasporti, Elisa De Berti.

“Serve una progettualità condivisa per rilanciare la competitività della nostra provincia”, commenta De Carlo. “Strade a scorrimento veloce, il superamento del punto nero di Longarone, sono infrastrutture fondamentali per il Bellunese, anche in vista degli ormai prossimi Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo nel 2021 e le Olimpiadi invernali del 2026”.

“Questi eventi” conclude De Carlo “sono occasioni importantissime per colmare la differenza con le regioni contermini. Confrontiamoci tutti, politici, amministratori, mondo economico e sociale, e decidiamo insieme cosa vogliamo e cosa serve al nostro territorio: questa è la la sfida decisiva per il rilancio del Bellunese”.