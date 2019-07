Nevegal: un contributo di idee per il suo futuro  * di Paolo Doglioni, presidente Confcommercio Belluno

«Desidero, come cittadino di Belluno, che frequenta e conosce da vicino il Nevegal, tutte le sue potenzialità e, purtroppo, tutti i suoi punti deboli, ma anche nella veste di Presidente di Confcommercio Belluno desidero esprimere un contributo di idee per il suo futuro.

Sono idee che ritengo praticabili, pur nel quadro delle attuali pesanti incertezze.

Una premessa: il Nevegal è una parte importante del Comune di Belluno, sia per i residenti stabili che vi abitano sia perché rappresenta un comprensorio montano facilmente raggiungibile dalla città, dai comuni contermini, da un popoloso ambito di località innanzitutto venete.

Proprio perché il Nevegal è un pezzo significativo del sistema territoriale del capoluogo, apprezzamento meritano le impegnative dichiarazioni del sindaco Massaro, disponibile a favorire, anche con denaro fresco, la continuità di esercizio degli impianti di risalita del colle.

Dal punto di vista tecnico, bisogna immaginare soluzioni compatibili con la normativa che disciplina la partecipazione dell’Ente locale ad una società pubblica o pubblico/privata in grado di garantire la mobilità turistica sportiva del Colle. In ogni caso un aspetto va tenuto presente in modo prioritario: il Nevegal può essere rilanciato solo in una dimensione che abbracci tutto o quasi l’intero arco dell’anno. Per il Nevegal non ci può essere solo l’inverno o, all’opposto, solo l’estate.

Quale mountain bike park potrà esserci senza la seggiovia che sale in quota?

Quale campo di allenamento per i neo praticanti lo sci “nella sue varie accezioni” e per gli stessi sci club può esistere senza quell’indispensabile nucleo di impianti (a cominciare dal campo scuola) che se, funzionanti e funzionali, hanno un’intrinseca capacità attrattiva per una determinata fascia di clienti? Teniamo presente che i prossimi campionati del mondo e olimpiadi di sci hanno senz’altro bisogno di bacini per neo praticanti.

Quale luogo di richiamo per eventi sportivi o popolari di vario genere può essere il piazzale del Nevegal senza un complessivo riassetto?

Mi rivolgo in forma accorata a tutti i soggetti che possono in qualche maniera agevolare la vita del Nevegal che deve essere fonte di turismo proficuo non solo per Belluno ma per l’intero Veneto.

Mi auguro perciò che la Regione, imprenditori, privati cittadini possano intervenire a fianco del Comune per non far morire il Nevegal».

Paolo Doglioni – presidente Confcommercio Belluno