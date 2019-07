Giro del Veneto 2019, tappa finale Belluno – Nevegal

Partirà da Piazza dei Martiri sabato 6 luglio e terminerà al piazzale del Nevegal la tappa finale del Giro del Veneto 2019: partenza alle 12.00, poi 152 chilometri di gara tra il Bellunese e il Trevigiano, passando per l’Alpago e la Sinistra Piave, per concludersi sull’Alpe.

«Non possiamo che essere orgogliosi di ospitare partenza e arrivo di una manifestazione di questo calibro nella nostra città. – commenta l’assessore allo sport, Marco Bogo – Il futuro del ciclismo italiano e mondiale gareggerà sulle nostre strade , mentre abbiamo ancora fresche in mente le immagini del passaggio dell’ultimo Giro d’Italia sul Passo San Boldo, protagonista anche della tappa di sabato. Sarà un grande spettacolo sportivo e turistico, un evento che porterà tantissimi tifosi, appassionati e curiosi tanto in centro per la partenza quanto sul Nevegal per l’arrivo. Siamo certi che sarà un successo, e non ci resta che fare un grandissimo in bocca al lupo agli atleti e i complimenti e i ringraziamenti agli organizzatori».

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della gara, ci saranno alcune modifiche alla viabilità:

• dalle 10.30 alle 12.30 di sabato 6 luglio, sarà vietata la circolazione dei mezzi, compresi autobus, taxi e veicoli autorizzati, nella traversa centrale di piazza dei Martiri;

• dalle 16.00 alle 18.00 di sabato 6 luglio, e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di circolazione in piazzale Nevegal, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Faverghera e tutta l’area del piazzale antistante il complesso “Le Torri”;

• dalle 9.00 alle 18.00 di sabato 6 luglio, e comunque fino al termine della competizione, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazzale Nevegal, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Faverghera e tutta l’area del piazzale antistante il complesso “Le Torri”; i

• dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di sabato 6 luglio, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà istituito il doppio senso di circolazione in piazzale Nevegal, sulla strada sterrata posta al lato nord, per consentire l’accesso e l’uscita dal piazzale Nevegal, lato est, area antistante il complesso “Le Torri”.