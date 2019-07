Venerdì a Cortina il convegno degli avvocati amministrativisti

Venerdì 5 luglio 2019 all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampazzo, in via Marangoni, 1 si terrà il XXIX Convegno annuale della Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti in ricordo del prof. Feliciano Benvenuti, dal titolo Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse idriche.

L’iniziativa è del Centro Studi Bellunese col Coordinamento scientifico del prof. avv. Alessandro Calegari, con il contributo del Comune di Cortina d’Ampezzo, del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno.

È stato richiesto all’Ordine degli Avvocati di Belluno l’accreditamento dell’evento ai fini dell’assolvimento degli

obblighi formativi professionali.

Programma dei lavori

I Sessione, ore 9.30

Presiede e introduce: Prof. Avv. M. Alessandra Sandulli

Università Roma Tre

Saluti:

Dr. Gianpietro Ghedina

Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Dr.ssa Genny Chiesura

Presidente del Centro Studi Bellunese

Avv. Stefano Bigolaro

Presidente dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti

Relazioni:

I principi europei e nazionali in materia di tutela delle

acque e del suolo

Prof. Avv. Fabrizio Fracchia (Università Bocconi di Milano)

Suolo, clima e società: la sfida del nuovo millennio

Prof. Paolo Tarolli (Università di Padova)

Il quadro delle fonti e delle competenze nel sistema

regionale della difesa del suolo, delle acque e del

demanio idrico

Dr.ssa Patricia Pedersini (Regione Veneto)

Ruolo e competenze delle Autorità di bacino

Avv. Cesare Lanna (Autorità di Bacino Distr. Alpi orientali)

buffet

II Sessione, ore 15.00

Presiede e introduce: Dr.ssa Maddalena Filippi

Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Relazioni:

Piani di assetto idrogeologico e loro rapporto colla

disciplina urbanistica e paesaggistica

Avv. Enrico Gaz (Foro di Venezia)

Il contenzioso dinanzi al Tribunale superiore delle acque

pubbliche

Cons. Marco Buricelli (Consigliere di Stato, componente

effettivo del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche)

Le possibili responsabilità penali dei pubblici funzionari

e amministratori in caso mancata previsione e/o

prevenzione delle calamità naturali

Dr. Vartan Giacomelli (Tribunale di Ferrara)

Edificazione e distanze dai corsi d’acqua

Avv. Alessandro Tudor (Foro di Trieste)

Interventi programmati

Conclusioni

Prof. Em. Avv. Paolo Stella Richter

(Università La Sapienza di Roma, Presidente A.I.D.U.)