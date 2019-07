Il capitano Luca Innelli è il nuovo comandante della Stazione dei carabinieri di Feltre

Feltre, 2 luglio 2019 – Il capitano Luca Innelli, 40enne veneziano (Arsenale di Venezia), proveniente dal 7mo Reggimento Trentino Alto-Adige, è da ieri il nuovo comandante della Stazione dei carabinieri di Feltre. L’ufficiale vanta una importante esperienza operativa maturata nelle missioni all’estero, dove la Task Force dell’Arma ha compiti di addestramento delle Forze di polizia locali. Innelli, infatti, ha appena fatto rientro dopo 11 mesi passati al comando della postazione di Taqaddum nel deserto in Iraq, a circa 74 chilometri a ovest di Baghdad, zona di espansione dell’Isis. Il luogo è passato alla storia perché nel 1991 durante la Prima guerra del Golfo, era una base aerea che nascondeva una cinquantina di aerei dell’aeronautica irachena di Saddam, che venne bombardata dagli americani. “Oggi la situazione è migliorata – assicura l’ufficiale – l’Isis non ha più il controllo del territorio, pur mantenendo la sua attività a macchia di leopardo nel deserto. Nella capitale Baghdad la vita è tornata alla normalità”. Oltre che in Iraq, il capitano Innelli ha operato anche a Tripoli, nella Libia del dopo Gheddafi, e in Somalia a Gibuti e in Afghanistan, sempre con compiti di addestramento delle forze di polizia locali. In Italia è stato presente in tutte le situazioni di emergenza di rilievo, dal terremoto dell’Emilia Romagna, quello de L’Aquila, per l’emergenza rifiuti in Campania, oltre a compiti di ordine pubblico e situazioni di crisi verificatisi in varie regioni italiane.