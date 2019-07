Bilancio positivo per la 33ma edizione della Mostra dell’Artigianato di Feltre

Feltre, 1 luglio 2019 – La Mostra dell’Artigianato chiude con un bilancio positivo sia per quanto riguarda la soddisfazione degli espositori sia per il numero e l’interesse del pubblico; la grande ondata di caldo non ha agevolato la partecipazione dei visitatori nelle ore centrali delle tre giornate, che si sono riversati però nelle le ore serali per scoprire i numerosi tesori nascosti tra le vie del centro storico.

Quest’anno gli androni e le vie del borgo hanno visto la maestria e la passione di 140 espositori di ogni settore e provenienza.

“La formula dell’entrata gratuita, ha ancora una volta premiato la manifestazione” afferma Luciano Gesiot, presidente della Mostra dell’Artigianato, “e sicuramente spinge a continuare in questa direzione”.

Le serate, grazie anche alla collaborazione con l’Ana Feltre, hanno visto alternarsi gruppi musicali locali e non.

Il presidente ha poi voluto ringraziare i numerosi volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie per la buona riuscita della Mostra. “Sono orgoglioso di aver presieduto questa manifestazione e spero che possa continuare ancora per tanti anni perché permette non solo di valorizzare gli artigiani grazie alla cornice suggestiva in cui si svolge ma anche di scoprire le bellezze di questa città, come gli androni dei palazzi, che rimangono per il resto dell’anno chiusi al pubblico. Ora spero che la manifestazione sia pronta al ricambio generazionale che invoco ormai da alcuni anni e che risulta necessario per dare nuova linfa e nuove idee alla Mostra, in modo che essa possa proseguire anche nei prossimi anni”.

A chiudere la manifestazione ieri c’è la proclamazione dei vincitori del concorso di forgiatura, del premio Carlo Rizzarda e dei partecipanti al simposio di scultura su legno. Quest’ultimo, giunto alla 9^ edizione, ha visto la partecipazione di De Barba Luciano, Di Giusto Tiziano e Moro Paolo.

Per il concorso di forgiatura con il tema “a ruota libera”, la giuria formata da Francesco Villabruna, Damiano Bof, Tiziana Casagrande, Tiziana Conte e Dino Cossalter ha proclamato vincitori: 1° Imperatore Diego (opera Cronoscalata), 2° Caprili Davide (opera Sulle cime del mondo); Premio Giovani Nicholas Convento. Una menzione speciale per Bocca Davide con l’opera “I cent’anni dell’airone del Giro (Fausto Coppi)”.

Il premio Carlo Rizzarda, invece, non è stato assegnato, come ha spiegato il direttore amministrativo, Dino Cossalter visto che molte opere presentate erano simili ad altre già premiate in passato e non erano quindi originali. “Con rammarico”, ha affermato, “dobbiamo constatare che la qualità delle opere non si è dimostrata all’altezza necessaria per l’assegnazione del premio dedicato a una figura così importante e simbolica per la storia della nostra città”.