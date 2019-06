Falcade, 20 giugno 2019 – Da oggi gli le strutture agrituristiche bellunesi vantano nove Agrichef in più. Ovvero quei cuochi e cuoche di comprovata comprovata abilità ed esperienza esercitano la professione all’interno della cucina dell’agriturismo. Il loro ruolo è quello di trasformare principalmente le produzioni agricole aziendali, o di prossimità, nel rispetto della stagionalità e dei saperi contadini, utilizzando nella realizzazione dei piatti ingredienti legati alla tutela della biodiversità.

Questi i loro nomi: Marco Vuerich, Marco Casagrande, Pradetto Cignotto Nella, Paola Bertagno, Gianluca Girardi, Alessandro Boschetto, Stefania Padovan, Gianna Gasperin e Giovanna Giuffrida.

Il riconoscimento è stato consegnato oggi all’Agriturismo Piccola Baita in via Pians, 19 località Sappade (Falcade), da Diego Scaramuzza, presidente nazionale e veneto di Terranostra al termine del pranzo, con valutazione della giuria, che è stato proposto dagli stessi neo Agrichef. Un trionfo di specialità preparate con accuratezza, sulle quali i giurati dovevano attribuire un voto in base alla illustrazione del piatto, il cosiddetto impiattamento ossia la disposizione e quindi la presenza sul piatto dei cibi, il gusto e sapore, il legame con il territorio Km zero, la tradizione, la creatività, e la tecnica di cucina. L’esame finale, insomma, per fregiarsi del titolo di Agrichef, ottenuto dopo aver frequentato un corso articolato in 16 giornate per un totale di 128 ore di formazione, suddivise tra lezioni pratiche in aula e pratica in cucina. I docenti di questo corso erano i tre Agrichef bellunesi già titolati e abilitati dai precedenti corsi regionali, Fabrizio Pesosta, Desiree Spada e Matteo Monestier.

Alla giornata era presente il sindaco di Falcade Michele Costa e i vertici locali, regionali e nazionali delle associazioni promotrici dell’iniziativa Coldiretti Belluno,Impresa Verde TV-BL e Terranostra Belluno.