Cortina festeggia i 10 anni delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco

Con la regia della Fondazione Dolomiti UNESCO e del Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Comune di Cortina d’Ampezzo, i ragazzi delle Dolomiti e gli Chef della Fondazione Cortina 2021 protagonisti degli eventi del 26 giugno. Visite ai musei delle Regole e una mostra fotografica per raccontare il territorio. Tutti invitati a realizzare insieme il film collettivo “Dolomites Today”

Una festa di tutti e per tutti. È questo il senso della giornata del 26 giugno, quando Cortina d’Ampezzo si trasformerà nel palcoscenico da cui festeggiare insieme le Dolomiti Patrimonio Mondiale, nel primo decennale del riconoscimento UNESCO. L’inserimento delle Dolomiti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO ha suggellato la nascita e la rinascita di un’idea: le Dolomiti sono un bene da tutelare e valorizzare nella sua composita unicità. Questo traguardo costituisce il più significativo riconoscimento internazionale, ma anche un punto di partenza per delineare strategie e percorsi futuri di sviluppo nel nome della sostenibilità. Per questo le istituzioni e gli attori coinvolti hanno agito all’unisono e in sinergia, per la realizzazione di un obiettivo comune e di una lunga stagione di oltre 140 eventi che accompagneranno questo importante compleanno fra Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto.

“Dopo 10 anni possiamo affermare con grande soddisfazione che l’ambiziosa sfida iniziale ha innescato un processo virtuoso che non manca di dare risultati molto positivi per il territorio. Oggi la Fondazione è apprezzata nel suo ruolo di piattaforma che promuove la gestione congiunta del Patrimonio Mondiale. Anche a livello nazionale e internazionale le Dolomiti sono uno dei siti più conosciuti non solo per il loro valore geologico e paesaggistico ma anche le attività che vengono svolte. Comunicare i valori del riconoscimento è relativamente facile: lo facciamo ogni giorno attraverso i canali social e l’ottimo riscontro mediatico che fortunatamente continuano ad avere le nostre iniziative. – dichiara Graziano Pizzimenti, assessore alle Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Fondazione Dolo miti UNESCO – Più complicata è a volte la comunicazione interna, quella tra territori tanto diversi e ricchi di peculiarità. Ma anche su questo i passi avanti in dieci anni sono stati davvero apprezzabili: in molti contesti in cui portiamo avanti il nostro (talvolta poco visibile) lavoro di tessitura, si è ormai affermata l’abitudine di parlare del Patrimonio dolomitico nel suo complesso, di ciò che unisce le cinque province e non di ciò che le divide”.

“Vogliamo festeggiare un percorso lungo 10 anni che è stato anche e soprattutto un importante veicolo promozionale delle grandi bellezze di questo territorio, innalzando le Dolomiti agli occhi del mondo intero. Un riconoscimento importante per un territorio che da sempre è stato bene prezioso per tutti, innanzitutto per coloro che vi abitano. – dichiara Federico Caner, assessore al turismo della Regione del Veneto – E proprio per questo la Regione è e sarà sempre al fianco delle comunità locali supportandone il coraggio di intraprendere un percorso culturale fondato su innovazione, consapevolezza e tutela di un territorio unico al mondo”.

“Le Dolomiti non sarebbero tali senza le persone che le abitano e che ne curano il territorio. Per questo il decennale è in primis la festa delle comunità dolomitiche, che ne hanno plasmato l’eccezionale paesaggio attraverso un eroico lavoro di allevamento e coltivazione in condizioni spesso estreme. – dichiara Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno – Garantire oggi una diffusa vivibilità delle terre alte è uno degli obiettivi principali per assicurare un presidio efficace dei luoghi riconosciuti da UNESCO Patrimonio Mondiale”.

“Abbiamo fatto squadra nell’appoggiare la Fondazione Dolomiti UNESCO e siamo felici di fornire tutto il supporto ad un anniversario così importante, che riteniamo possa essere un nuovo punto di partenza per tutte le nostre valli, nella prospettiva delle sfide future che attendono il territorio. Il lavoro di team ci rende innanzitutto orgogliosi come comunità – spiega Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d’Ampezzo – Cortina si riconferma una volta di più la regina delle Dolomiti”.

“Gli invitati a questo compleanno, unico al mondo, siamo tutti noi – dichiara il direttore delle Fondazione Dolomiti UNESCO Marcella Morandini – per questo abbiamo lanciato il contest Dolomites Today che supera confini e limiti geografici. Il 26 giugno tutti possono festeggiare le Dolomiti, lasciandosi ispirare da esse e raccontando in un video messaggio il proprio rapporto con queste montagne uniche al mondo. Non basta però riconoscerne unicità e bellezza, è necessario soprattutto prendersene cura. A questo scopo il 26 giugno da Piazza Dibona partiranno 50 ragazzi dell’Alpinismo giovanile di SAT e CAI regionali dando vita al primo Campo Sentieri Dolomiti UNESCO. Dal 26 al 30 giugno i ragazzi sistemeranno, ai piedi del Pelmo, alcuni sentieri fortemente danneggiati dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018”.

COLLABORARE SIGNIFICA SUONARE INSIEME

Saranno ben quattro le bande musicali ad esibirsi, intervallando i momenti ufficiali. I gruppi, provenienti dai diversi territori che condividono il Bene, suoneranno insieme nello spirito di cooperazione alla base del riconoscimento UNESCO.

GIOVANI PROTAGONISTI

Durante la giornata sarà dato grande spazio ai giovani con momenti dedicati ai gruppi sportivi e al campo sentieri del CAI – Club alpino italiano (CAI Veneto, CAI Alto Adige e CAI Friuli Venezia Giulia) e della SAT – Società Alpinisti Tridentini, impegnati nella ricostruzione dopo i danni di Vaia. Un gruppo di 45 giovani partirà proprio nel pomeriggio da Cortina d’Ampezzo alla volta della zona del Monte Pelmo per risanare alcune ferite della tempesta Vaia di fine ottobre 2018. Incontrarsi, stare insieme, costruire un senso di appartenenza “dolomitico”, costruire relazioni e imparare sul campo l’importanza della cura del territorio. Non basta avvicinare i giovani alla bellezza della montagna, bisogna insegnare loro a prendersene cura. Soprattutto in un momento in cui moltissimi sentieri hanno subito danni ingenti.

DOLOMITES TODAY – CREARE INSIEME UN FILM COLLETTIVO

Anche per chi non potrà venire fisicamente a Cortina il 26 giugno, spazio alle Dolomiti: per tutta la giornata del 26 giugno tutti coloro che abitano le Dolomiti o le portano nel cuore potranno realizzare un proprio personale augurio alle montagne più belle del mondo. Il progetto “Dolomites Today” (www.dolomitestoday.it) è stato realizzato in collaborazione con il laboratorio di storytelling dell’università di Udine e permetterà a tutti di inviare un breve filmato con un pensiero sul significato di questi 10 anni di Dolomiti UNESCO. Tutti i contributi confluiranno, poi, nella creazione di un toccante racconto filmato collettivo. Le Dolomiti sono Patrimonio Mondiale, quindi di tutti. Anzi di ognuno: per questo la Fondazione Dolomiti UNESCO ha avuto questa intuizione innovativa e coinvolgente, partendo dall’idea che ogni giornata sulle Dolomiti costituisca per ciascuno un unicum di bellezza, emozione e grandi ricordi.

UN CAMPIONATO DI SAPORI

Il territorio di Cortina ha da tempo messo in cantiere il proprio futuro, che per la conca ampezzana significa anche importanti traguardi sportivi. Per questo Fondazione Cortina 2021 si è confermata partner prezioso e strategico anche nell’occasione del decennale UNESCO, scegliendo di diventare Socio sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO.

“Un impegno, il nostro, che vuole significare la grande attenzione che come comitato organizzatore abbiamo per il nostro territorio – commenta Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021 – Un luogo dalla bellezza fragile, da tutelare con responsabilità e scelte etiche anche nella gestione dei grandi eventi; un patrimonio da custodire in sinergia condivisa ed in costante dialogo tra istituzioni ed enti che agiscono sul territorio.”

Per il Dolomiti day, a scendere in campo sono, con il loro team rodato dalle giornate di Coppa del Mondo di sci alpino, gli Chef Ambassador di Fondazione Cortina 2021. Saranno loro a curare, infatti, il grande buffet che sarà allestito nel centro del paese. Lavoreranno ancora una volta in squadra, per un campionato di sapori che farà finire in tavola tutto il gusto delle Dolomiti. A partire dalle materie prime pregiate e tutelate del territorio: per “cucinare” le loro montagne gli chef partiranno, infatti, dai prodotti dolomitici che proprio la Rete dei produttori di qualità delle Dolomiti UNESCO ha permesso di valorizzare e tutelare con progetti ad hoc in questi primi dieci anni.

REGOLE D’ORO

Per augurare buon compleanno ai Monti Pallidi anche le Regole d’Ampezzo, con il loro patrimonio museale diffuso, hanno realizzato una serie di iniziative, contribuendo, innanzitutto, all’allestimento dell’area degustazione davanti alla Ciasa de Ra Regoles: i tavoli del grande buffet, in particolare, sono stati realizzati con i legni schiantati dal ciclone mediterraneo Vaia lo scorso autunno, a significare il senso di recupero, continuità, resilienza e speranza con cui la gente di qui ha saputo subito reagire agli eventi. Dal buffet alla cultura, ci saranno, inoltre, pacchetti di visita ad hoc: in particolare nei giorni della festa del decennale saranno organizzati percorsi guidati sia al museo Etnografico, dedicato alla secolare tradizione della proprietà collettiva della valle, sia a quello Paleontologico “Rinaldo Zardini”, che custodisce una preziosa raccolta di fossili del Triassico, così importanti anche per il riconoscimento conferito dall’UNESCO.

UN RACCONTO CORALE

A raccontare l’unicità di un territorio è soprattutto la sua popolazione, che custodisce tradizioni, usi e costumi e che, insieme ad una natura eccezionale, ha formato, nel caso delle Dolomiti, una comunità trasversale e unica, complessa ed articolata. Per questo il decennale UNESCO è anche il compleanno della gente di qui. Le vite di tutti, le vite comuni, per un’estate si faranno non comuni, grazie ad una mostra fotografica che darà vita ad un grande racconto collettivo, costruito con scatti di panorami, scorci e vedute dei luoghi, catturati da chi conosce bene il territorio. Fino al 30 settembre, grazie all’associazione Cortina4Us e ai commercianti della regina delle Dolomiti, saranno 120 gli scatti che finiranno in vetrina, nei principali negozi, bar, ristoranti e hote l della città. Gli scatti sono stati realizzati dai fotografi sostenitori della Fondazione Dolomiti UNESCO, con l’obbiettivo di raccontare l’unicità e la straordinarietà del paesaggio dolomitico.

TURISTI ED AMICI

Anche gli albergatori hanno voluto pensare ad una serie di iniziative a sostegno della grande festa delle Dolomiti. Chi arriverà nella conca da turista se ne andrà da amico nei giorni del decennale, perché troverà speciali pacchetti e sconti ad attenderlo e soprattutto l’invito alla partecipazione a tutte le attività del 26 giugno in città.

SQUADRA CHE VINCE

Cortina d’Ampezzo fa anche squadra con tutte le associazioni sportive, le scuole e gli sci club, impegnati a coinvolgere ragazzi con una serie di attività declinate anche per i giovani sportivi del territorio. In particolare, per i più piccoli, il 26 giugno sarà allestita, grazie ad Emaprice, technical supplier di Fondazione Cortina 2021, una grande “scatola” di cemento fresco, dove i bambini potranno lasciare l’impronta delle loro mani, a memoria futura del significato profondo di far parte di una comunità così importante.

TUTTE LE DOLOMITI IN FESTA NEI I RIFUGI IN QUOTA

Durante l’estate, poi, i festeggiamenti si spostano in quota con gli appuntamenti fra i rifugi dell’area cuore del Patrimonio Mondiale. In Veneto si comincia il 5 luglio al rifugio Berti – Vallon Popera: nella zona del Comelico arriveranno i produttori di qualità e uno chef stellato sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO per una passeggiata botanica alla scoperta del territorio. La fotografia sarà la protagonista il 31 agosto e il primo settembre, al rifugio Pian de Fontana, nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il cui valore estetico-paesaggistico sarà al centro degli obbiettivi di una quindicina di fotografi che prenderanno parte a un workshop curato da Moreno Geremetta, sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO.