L’Assemblea regionale del Soccorso alpino approva il nuovo statuto

Feltre (BL), 15 – 06 – 19 Si è svolta oggi a Feltre l’assemblea regionale del Soccorso alpino e speleologico Veneto, che riunisce i capi e vicecapi di tutte le 28 Stazioni regionali.

Dopo l’approvazione dei bilanci dell’Associazione, l’assemblea ha approvato il nuovo statuto, che recepisce le novità introdotte dalla Legge 117 in materia di enti del Terzo settore. “Esprimo viva soddisfazione per la qualità del lavoro svolto dal gruppo che si è occupato dell’estensione del documento – sottolinea il presidente Rodolfo Selenati – è stato necessario inserire quanto dettato dalla normativa e armonizzarlo inoltre con lo statuto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”.

È stato deciso che parte dei contributi del 5×1000, raccolti grazie alla generosità di chi ci sostiene, saranno impiegati per un progetto di prevenzione e sicurezza in montagna destinato ai più giovani, dai bimbi delle scuole primarie ai ragazzi delle superiori. La restante cifra permetterà di acquistare una giacca per tutti i soccorritori del Servizio regionale che permetterà di iniziare a uniformare la divisa.

L’assemblea ha infine nominato i nuovi vertici della Scuola sanitaria regionale per il triennio 2019/2021: il direttore è Ludovica Sandei, del Soccorso alpino del Centro Cadore, vicedirettori Laura Pegge, Soccorso alpino di Padova, Davide Are, Pedemontana del Grappa, e Paolo Grotti, Soccorso speleologico Veneto Orientale.