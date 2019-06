Il Comune di Feltre si aggiudica una delle 17 bandiere verdi 2019 di Legambiente. L’ufficializzazione e la consegna del riconoscimento sono avvenute oggi, nel corso della due giorni del quinto summit di Carovana delle Alpi organizzato a Valdieri, in provincia di Cuneo.

“Per le incessanti attività di ripristino delle condizioni di sicurezza di edifici ed infrastrutture in seguito alla tempesta Vaia”, la motivazione apposta sull’attestato consegnato nelle mani dell’assessore alla Protezione Civile Adis Zatta, che dal Piemonte commenta: “Non possiamo che essere felici ed orgogliosi del riconoscimento arrivato da Legambiente. Quanto fatto in quelle difficilissime giornate, ma anche nei mesi a seguire, è stato evidentemente apprezzato anche lontano da casa nostra. Come ho avuto modo di dire durante il mio intervento – continua Zatta – Vaia ha rappresentato una prova durissima per il nostro territorio, ma ha anche messo in luce le forze migliori della nostra comunità, a cominciare da quelle, preziosissime, dei numerosi volontari scesi in campo per aiutare la nostra città a risollevarsi. A loro va ancora il nostro “grazie” e con loro vogliamo condividere questo significativo riconoscimento”, conclude l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Feltre.

Le bandiere verdi di Legambiente sono assegnate ad amministrazioni, associazioni e cittadini che si impegnano per la tutela della biodiversità a rischio, la valorizzazione dell’agricoltura e delle antiche tradizioni, ma anche la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la didattica innovativa al centro delle pratiche virtuose dell’arco alpino, con un occhio di riguardo al tema dei cambiamenti climatici.

“Il nostro approccio al dopo-tempesta vuole essere globale: è stata apprezzata inoltre la visione integrata per la rigenerazione del patrimonio arboreo urbano del dopo Vaia con il progetto “fratello albero” che si sviluppa in occasioni di approfondimenti culturali e in azioni conseguenti operative, attraverso percorsi partecipativi di cittadinanza”, le parole dell’assessore all’ambiente del Comune di Feltre Valter Bonan.