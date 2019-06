Pranzi e cene a domicilio: a Belluno Sbarca Foodracers la startup già attiva in 43 città

Ordinare direttamente a casa o in ufficio i piatti dei propri ristoranti preferiti: a Belluno ora si può. Grazie a Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi e farsi recapitare i piatti a pranzo e cena. Sono già 9 i primi ristoranti goriziani dai quali, a partire da oggi, mercoledì 12 giugno 2019, si potrà ordinare tramite l’App scaricabile su smartphone o tablet e il sito web www.foodracers.com. Foodracers è una startup trevigiana, la prima 100% italiana di food delivery, già attiva in 43 città, che ha scelto di estendere il servizio anche alla provincia bellunese partendo dal capoluogo, Belluno, quindicesimo comune veneto coperto dall’azienda.

Nelle grandi metropoli, i servizi di “delivery on demand” (di consegna a domicilio) sono sempre più diffusi. Foodracers, startup nata a Treviso e 100% italiana che ha lanciato il sito e la app a gennaio 2016 e vanta già oltre 400.000 ordini consegnati in 43 città, ha scelto di portare il servizio in tutti i capoluoghi di provincia e nelle cittadine italiane, spesso trascurati, diventando così un punto di riferimento a livello territoriale, lanciando la sfida ai colossi internazionali del food delivery. In soli tre anni, Foodracers è dunque diventata una realtà solida e strutturata tanto che nel corso del 2018 ha chiuso un aumento di capitale di 600mila euro con l’ingresso di nuovi soci al 10%, portando quindi la valutazione della società a 6 milioni di euro in meno di 3 anni. E ha da poco sottoscritto la “Carta dei diritti dei racers” assieme agli altri attori nazionali per le garanzie dei lavoratori da discutere con l’attuale Governo.

Da domani quindi, i cittadini bellunesi potranno ordinare direttamente a casa o in ufficio, scegliendo tra i menù dei locali che hanno aderito a Foodracers. Dall’hamburger alla cucina orientale, dalla pizza al tex-mex, passando per il churrasco e le piadine, è ampia la varietà tra cui scegliere.

Ecco l’elenco dei primi 9 locali convenzionati ai quali se ne aggiungeranno altri: La Caveja (piadina), Galì (pizza e drinks), Bella Sicilia (rosticceria), Fuji (asian fusion), Old Wild West (tex-mex), Bistro Bembo (hambuger), La Nicchia (ristorante), Roadhouse Belluno (grill), Vaca Mansa (churrasco e pizza)

Il funzionamento del servizio è semplice: una volta selezionata la zona di consegna sul sito foodracers.com o dall’App, si può scegliere dal menu online dei ristoranti serviti nei dintorni ed effettuare l’ordine, tramite smartphone, tablet o pc, che viene notificato istantaneamente ai Racers in quel momento disponibili. I “racers” sono persone che decidono di mettere a disposizione il proprio tempo libero per le consegne, senza vincoli di orario o reperibilità, nella piena logica della “sharing economy”. La scelta di premiare le città italiane, anche quelle minori, sta dando risultati positivi, tanto è vero che grandi catene come Roadhouse Grill, Old Wild West, Grom e Burger King hanno già stretto con Foodracers rapporti di collaborazione a livello nazionale. Punto di forza di Foodracers rispetto ai competitor è il costo di consegna in base alla distanza che parte da un minimo di 2,50€ e viene trattenuto direttamente dal racer.

Le 43 città su cui è già attivo Foodracers sono: Alessandria, Asti, Bassano del Grappa, Belluno, Bergamo, Brescia, Cantù, Castelfranco Veneto, Cesena, Como, Conegliano, Crema, Cremona, Faenza, Forlì, Gorizia, Imola, Lucca, Mantova, Mestre, Mirano, Mogliano Veneto, Monselice, Montebelluna, Novara, Oderzo, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, San Donà di Piave, Thiene, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vicenza, Vigevano, e da oggi, Belluno.

ALCUNI NUMERI

Foodracers vanta oltre 400.000 ordini consegnati / 500 racers attivi / 1000 ristoratori

OPPORTUNITA’

Per i ristoratori non ancora affiliati a Foodarcers, c’è una sezione apposita nel sito per chiedere di essere ricontattati e iniziare subito ad avere maggiore visibilità e ad offrire ai propri clienti un nuovo servizio senza nessun costo fisso: http://bit.ly/1LliROG

Per candidarsi invece come “racer” ed entrare in un network di nuova generazione iniziando a guadagnare per ogni consegna effettuata nel tempo libero, senza nessun turno richiesto, qui si possono trovare tutte le informazioni: http://bit.ly/1OpxzF6

LA APP

Disponibile gratuitamente su AppStore: https://itunes.apple.com/it/app/foodracers/id1057900965?l=en&mt=8

Disponibile gratuitamente su PlayStore:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foodracers.app