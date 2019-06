Contributi alle famiglie in difficoltà con Isee sotto i 20mila euro

L’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona informa che la Regione del Veneto ha pubblicato il provvedimento di Giunta (DGR 705 del 28.05.19 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019) per la concessione di contributi alle famiglie in difficoltà.

Il bando, è aperto alle famiglie numerose (famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), alle famiglie con figli orfani e alle famiglie monoparentali (separati /divorziati).

Sono contributi una tantum a cui potranno accedere le famiglie residenti nella Regione del Veneto, cittadini italiani, comunitari o extra comunitari con permesso di soggiorno valido, in possesso dell’attestazione ISEE inferiore o uguale ad euro 20.000.

Questi contributi sono richiedibili con la compilazione di un apposito modulo scaricabile dal sito della Regione del Veneto oppure ritirabile direttamente presso l’ufficio servizi sociali, in Piazzale G. Nasci nr.2.

La domanda debitamente compilata, provvista dei documenti richiesti allegati, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona entro le ore 12,00 del 23 Agosto 2019 data di scadenza del bando stesso.