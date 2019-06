Un poker di distanze – 33, 22, 10 e 5,5 chilometri – per correre nel cuore di una delle foreste più suggestive d’Europa: appuntamento a domenica 16 giugno

Pian del Cansiglio (Treviso/Belluno) – Hanno passato le ultime settimane a lavorare sui sentieri per rendere agibili i quattro percorsi che domenica 16 giugno ospiteranno la quarta edizione della Cansiglio Run.

La tempesta di fine ottobre e i rigori dell’inverno, sino ad arrivare alle nevicate fuori stagione di poche settimane fa, hanno obbligato gli organizzatori del Running Team Conegliano a rivedere parzialmente lo sviluppo dei percorsi che caratterizzeranno l’atteso evento.

I tracciati di gara, disegnati dall’ex campione mondiale di corsa in montagna, Maurizio Simonetti, restano quattro, ma cambiano leggermente le distanze: si andrà dai 33 chilometri della gara più lunga, sotto l’egida della Federazione di atletica leggera, alla prova più corta, la Family Run, 5,5 chilometri per tutti (appassionati di nordic walking compresi), passando per le due prove intermedie: 22 chilometri, ancora con le caratteristiche di una gara vera e propria, e 10 chilometri, aperti a tutti.

La Cansiglio Run conferma però, nella sostanza, la formula che tanto successo ha incontrato nelle prime tre stagioni, proponendo quattro prove in grado di soddisfare le aspettative di ogni tipologia di runner: da chi corre con l’occhio al cronometro, pur senza essere interessato ad affrontare dislivelli troppo impegnativi e passaggi eccessivamente ardui da punto di vista tecnico, a chi verrà in Cansiglio per godersi il fresco dell’altopiano e gli scorci offerti da un ambiente naturale che promette di regalare emozioni ad ogni passo.

Inedita anche la zona di partenza e d’arrivo che, per tutte e quattro le prove, sarà presso il nuovo Hangar di Veneto Agricoltura, struttura che accoglierà anche il villaggio espositivo della Cansiglio Run e le premiazioni finali.

Per i runners più attenti agli aspetti agonistici della Cansiglio Run è stata definita una partnership con due gare che seguiranno la Cansiglio Run: la 10 miglia Aviano-Piancavallo, del 23 giugno, e la Piancavallo Cansiglio, del 21 luglio. I primi sei classificati assoluti (uomini e donne) e i vincitori di categoria sui 33 chilometri e i primi dieci classificati assoluti (uomini e donne) sulla 24 chilometri riceveranno un’iscrizione omaggio per partecipare ad una delle due gare friulane. Un motivo di richiamo di più. Le iscrizioni rimarranno aperte sino a poco prima della partenza: sabato 15 giugno, dalle 10 alle 18, ci sarà la possibilità di iscriversi al centro commerciale Conè di Conegliano e domenica 16 giugno la segreteria di gara rimarrà aperta anche in Cansiglio. Confidando nel bel tempo, potrebbero essere diverse migliaia i runners che prenderanno il via alla Cansiglio Run.