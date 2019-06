Primo via libera ieri, 5 giugno 2019, alla proposta di legge sull’istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” e del riconoscimento “Memoria Vajont” da parte dalla Commissione consiliare competente della Regione Friuli Venezia-Giulia. Il provvedimento ora deve essere calendarizzato per la discussione in Consiglio Regionale per poi diventare legge.

Il 9 ottobre, dunque, diventerà il giorno del ricordo, secondo l’invito dell’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, che ha altresì proposto il coinvolgimento dell’assessorato all’istruzione, per future iniziative attraverso gli istituti del sistema educativo e formazione, e l’indizione di bandi per tesi di laurea.