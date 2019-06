Alpago – Gli uomini dei Servizi forestali regionali hanno avviato nei giorni scorsi i lavori di somma urgenza per alleggerire il corpo della frana di Borsoi nel Comune di Tambre. Il movimento franoso si è riattivato nelle ultime settimane a causa delle consistenti piogge che hanno portato ad un aumento delle acque circolanti nel terreno.

Tra le attività realizzate si è provveduto ad eseguire anche un rilievo topografico della morfologia dell’area della frana per una migliore individuazione della circolazione idrica, causa del peggioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni.

I lavori, per i quali sono stati messi a disposizione 300mila euro, saranno completati in circa due mesi, tempo necessario allo spostamento della terra a fondo valle in posizione sicura dal punto di vista idrogeologico.

Gli attuali interventi dei Servizi forestali regionali si aggiungono a quelli già effettuati dal Genio civile subito dopo l’alluvione dell’ottobre 2018 e a quelli di Veneto Strade di inizio maggio 2019, al fine di frenare il movimento franoso.