Giovedì pomeriggio si riunisce il consiglio comunale di Belluno Giu 4th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Cronaca/Politica, Prima Pagina Giovedì 6 giugno, alle ore 16.00, nella Sala Consiliare di Palazzo Rosso, si terrà la riunione del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) Processo verbale del Consiglio Comunale del 12 aprile 2019 e del 29 aprile 2019 – Approvazione ai sensi dell’art. 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 2) Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 e documenti correlati; 3) Tabella relativa a “Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti” del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 – Correzione mero errore materiale; 4) Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il recupero e riutilizzo dell’area dismessa denominata “ex caserma Piave” – Approvazione degli schemi di convenzione con ulteriori soggetti assegnatari degli immobili, per il recupero degli stessi, ai sensi dell’art. 7 delle nn.tt.a del P.R.G. vigente – “Associazione pomi d’ottone”; 5) Approvazione della convenzione (ex art. 30 TUEL) per la gestione associata dei servizi sociali di cui al piano nazionale e al piano regionale di contrasto alla povertà tra i 46 Comuni dell’ambito territoriale Agordino, Bellunese e Cadore; 6) Regolamento per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura – Approvazione modifiche e integrazioni . 7) Istituzione ai sensi del comma 5 – art. 4 L.R. n. 19/2019 del “Registro Elettronico dei crediti edilizi” – RECRED; 8) Mozione dei Consiglieri Paolo Bello e Erika Dal Farra (Partito Democratico – PSE) ad oggetto: area turistica Nevegal, Agenda Strategia #Nevegaldomani; 9) Interpellanza del Consigliere Francesco Pingitore (Patto Belluno-Dolomiti) ad oggetto: sollecitazione alla sostituzione di alcuni cartelli stradali verticali in zona ponte della Vittoria, in zona cimitero di Cusighe e spostamento della segnaletica verticale al monumento ai caduti di Nassiriya; 10) Interrogazione del Consigliere Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno) ad oggetto: sentenza TAR Veneto n. 448/2019 Reg. Prov. Coll. e nr. 1280/2018 Reg. Ric. – Ordinanza Sindacale ex art. 14, I comma, Regolamento Comunale 01/03/2017; 11) Interrogazione dei Consiglieri Luciano Da Pian, Maria Filippin e Andrea Stella ad oggetto: fontana della Motta (Lega Nord – Liga Veneta) – Recinzione della stessa a protezione del monumento; 12 Interrogazione dei Consiglieri Andrea Stella, Luciano Da Pian e Maria Filippin (Lega Nord – Liga Veneta) ad oggetto: rimozione quattro parcheggi di fronte alla chiesa di San Pietro in Belluno-Ponte; 13) Interrogazione dei Consiglieri Maria Filippin, Luciano Da Pian e Andrea Stella (Lega Nord – Liga Veneta) ad oggetto: perdita d’acqua in Via Cappellari; 14) Interrogazione dei Consiglieri Paolo Gamba, Bruno Longo, Gianni Serragiotto, Roberta Olivotto (Belluno è di Tutti) e Francesco Pingitore (Patto Belluno Dolomiti) ad oggetto ciclone Vaia – Ricerca di contributi e programma interventi.

