Nel weekend dal 7 al 9 giugno, la città di Nemi ospita la quinta edizione di Borgo DiVino, la manifestazione enologica organizzata da CastelliExperience insieme al Comune di Nemi. Tre giorni di grande festa ai Castelli Romani, con tanti eventi, oltre 100 vini e 50 cantine selezionate con il contributo di Wineowine, il portale dei grandi vini di piccoli imprenditori. A raccontare in diretta la manifestazione sarà Dimensione Suono Soft, emittente regionale del gruppo RDS dedicata al benessere e media partner di Borgo DiVino.

“La kermesse, diventata ormai un punto di riferimento per il settore e tra le più importanti del centro Italia, doveva tenersi a maggio, come da tradizione, ma è stata rinviata di qualche settimana a causa del maltempo, prolungando l’attesa di migliaia di appassionati di vino, ansiosi di scoprire le novità in serbo per quest’anno. – Ha detto Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. – La manifestazione si terrà ad appena una settimana di distanza dalla Sagra delle Fragole, che quest’anno ha registrato numeri da record, con migliaia di persone che hanno preso parte con entusiasmo alla manifestazione. Il CONI Lazio – continua Bertucci – ha scelto Nemi e l’86^ Sagra delle Fragole per promuovere la Giornata Nazionale dello Sport 2019. Nell’ambito delle celebrazioni dedicate al frutto che ha legato il suo nome al comune del territorio laziale, verrà distribuito materiale della GNS, ricordando la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita. Dal 2003, anno della prima edizione, il CONI promuove questa importante giornata in in coordinamento con le associazioni, gli organismi sportivi e gli Enti Locali operanti nel territorio.

La città di Nemi, perla dei Castelli Romani, si conferma – conclude il sindaco – la location ideale per ospitare grandi eventi di promozione del territorio.”

L’edizione 2019, infatti, introduce per la prima volta uno spazio dedicato ai Top Wine, un richiamo ideale all’eccellenza della produzione enologica italiana che nel 2018, secondo i dati ISTAT, ha raggiunto una produzione pari a 52,9 milioni di ettolitri, in forte crescita rispetto ai 46,1 milioni del 2017 e il secondo livello più alto dell’ultimo decennio, dopo i 54,1 milioni del 2016. Bottiglie ricercate, che difficilmente si portano sulla tavola di tutti i giorni, delle quali concedersi un calice nel clima festoso della manifestazione.

Oltre a questa area, le cantine saranno suddivise in sei macro-settori, per aiutare i visitatori ad orientarsi nell’ampia offerta enologica, e che renderanno il percorso di degustazione una vera e propria esperienza sensoriale tra gusto e profumi: Castelli Romani e Lazio, Colline Toscane, Calici di Calabria, Artigiani del vino, Bollicine, Produzioni naturali.

Immancabili le degustazioni sotto la guida di esperti sommelier, per apprezzare e comprendere al meglio ciò che versiamo nei calici: nelle giornate di sabato 8si terrà la masterclass dedicata ai dedicati ai Vini premiati d’Italia, domenica 9, invece, largo al Biologico e Biodinamico.

Spazio anche alla gastronomia, con l’incontro tra i vini italiani e i prodotti del territorio, ma non solo! Altra grande novità di quest’anno, infatti, sarà l’area Sushi in terrazza, dove la tradizione nipponica incontra i migliori calici d’Italia.

Per il programma completo e per restare sempre aggiornati sulle novità di Borgo DiVino è possibile visitare il sito https://www.castelliexperience.it/eventi/borgo-divino/e la pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/events/823222781387264/.

Per favorire una migliore fruizione del centro storico, durante la manifestazione il traffico veicolare sarà limitato. Contestualmente, l’Amministrazione comunale di Nemi attiverà un servizio navetta ad alta frequenza a disposizione dei visitatori, che potranno così facilmente raggiungere l’ingresso di Borgo DiVino, in Piazzale Roma.

INFO EVENTO:

Dove: Nemi (RM).

Quando: Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2019

Orari: Venerdì 7 maggio dalle ore 18 alle ore 22, sabato 8 maggio dalle 12.00 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 12.00 alle 21.

Costi: L’ingresso alla manifestazione e agli eventi culturali tematici è gratuito

Degustazioni: è possibile acquistare il “voucher degustazioni” al costo di 10 euro presso il box di ingresso in Piazza Roma. Ciascun voucher dà diritto a 8 degustazioni.