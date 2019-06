Limana (Belluno), 2 giugno 2019 – Una splendida giornata di sole, dopo settimane di pioggia, e l’incanto del paesaggio di Valpiana, località di Limana (Belluno) cara allo scrittore Dino Buzzati che qui ha ambientato alcuni dei racconti più celebri, hanno fatto da cornice domenica 2 giugno ai Campionati italiani Fidal di corsa in montagna per le categorie Cadetti e Allievi. Giornata trionfale per il Trentino, che si è aggiudicato tre titoli individuali su quattro. A cucirci lo scudetto tricolore 2019 sul petto sono stati Massimiliano Berti (Valchiese) e Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) tra gli Allievi e Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana) nella categoria Cadetti. Il quarto titolo individuale, quello delle Cadette, è finito in Veneto, grazie alla veneziana del Lido Beatrice Casagrande (Due Torri Sporting Noale), alla prima esperienza nella corsa in montagna. Il Veneto, dopo undici anni anni, è tornato sul gradino più alto del podio nel campionato italiano Cadetti per regioni. Ai padroni di casa anche la classifica femminile, mentre a livello maschile ha festeggiato il Trentino. Podistica Valle Varaita e Sportclub Merano si sono aggiudicate il titolo italiano di società rispettivamente tra gli Allievi e le Allieve. Bellunoatletica M.G.B., società organizzatrice della rassegna, e Sportclub Merano si sono invece imposti rispettivamente tra i Cadetti e le Cadette.

La manifestazione assegnava anche i titoli regionali per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi. I titoli sono andati a Rachele Peloso (Atletica Marostica Vimar) e Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) nelle categorie Ragazzi, Beatrice Casagrande (Due Torri Sporting Noale) e Samuel Mazzucco (Bellunoatletica Mgb) tra i Cadetti, Lucia De Lorenzo Tobolo (Atletica Comelico) e Patrick Da Rold (Atletica Dolomiti) tra gli

«Abbiamo avuto 400 concorrenti al via tra le gare di campionato italiano e quelle delle categorie Ragazzi ed Esordienti. Un’ottima partecipazione per un evento al quale lavoriamo dallo scorso anno e per il quale le piogge continue delle settimane scorse ci hanno messo a dura prova» commenta Elio Dal Magro, presidente di Bellunoatletica Mgb e coordinatore della manifestazione. «Si è trattato di un bel lavoro di squadra che abbiamo portato avanti insieme a tante realtà locali e a tanti volontari. Il modo migliore per onorare la memoria di Maurizio Da Rold, atleta di spessore nazionale nel mezzofondo e primo presidente di Bellunoatletica, che ci ha lasciato, troppo presto, dieci anni fa. Come Veneto e come Bellunoatletica siamo felicissimi anche per il risultato tecnico: i nostri ragazzi sono stati davvero bravi».

Presente anche manifestazione tricolore anche Paolo Germanetto, responsabile nazionale Fidal del settore corsa in montagna. «Questi tricolori hanno salutato il ritorno di un tricolore di corsa in montagna nel Bellunese, una terra che ha dato tanto alle specialità» ha detto il tecnico. Sono state belle gare, che hanno dato tante belle indicazioni, anche in vista dei Campionati internazionali Allievi di fine agosto in Val di Susa. C’è stata anche qualche sorpresa, come quella di Beatrice Casagrande. la corsa in montagna giovanile sta bene perché si sono tante società e tanti tecnici che continuano a lavorare in maniera importante».

LE CLASSIFICHE MASCHILI

Allievi (4870 metri – 238 metri di dislivello): 1. Massimiliano Berti (Valchiese) 18’59”, 2. Matteo Bardea (Lanzada) 19’21”, 3. Mattia Zen (Cus Insubria) 19’25”. Società: 1. Asd Podistica Valle Varaita 158, 2. Pol. Albosaggia 146, 3. Atletica Giò 22 Rivera 142.

Cadetti (3240 metri – 152 metri di dislivello): 1. Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana) 12’21”, 2. Samuel Mazzucco (Bellunoatletica Mgb) 13’03”, 3. Davide Ghio (Rigaudo I Love Sport) 13’09”. Società: 1. Bellunoatletica Mgb. 166, 2. Atletica Valle di Cembra 122, 3. Pont-Saint-Martin 112. Campionato italiano per regioni: 1. Trentino 12, 2. Veneto 12, 3. Piemonte 12.

Ragazzi (1290 metri – 44 metri di dislivello): 1. Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) 4’52” (campione regionale), 2. Michele Moleri (Us Rogno) 5’01”, 3. Francesco Ghio (Podistica Valle Varaita) 5’05”. Esordienti (600 metri): 1. Hubert Pomoni (Premana) 2’48”, 2. Francesco Gianola (Premana) 2’50”, 3. Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 2’53”.

LE CLASSIFICHE FEMMINILI

Allieve (3240 metri – 152 metri di dislivello): 1. Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) 14’03”, 2. Katja Pattis (Suedtirol Team Club) 14’13”, 3. Axelle Vicari (Sant’Orso Aosta) 14’19”. Società: 1. Sportclub Merano 100, 2. Atletica Valle Brembana 76, 3. Valchiese 72.

Cadette (2380 metri – 88 metri di dislivello): 1. Beatrice Casagrande (Due Torri Sporting Noale) 10’27”, 2. Anna Hofer (Sportclub Merano) 10’37”, 3. Emily Vucemillo (Sportclub Merano) 10’45”. Società: 1. Sportclub Merano 171, 2. Atletica Valle di Cembra 104, 3. Atletica Valle Brembana 92. Campionato italiano per regioni: 1. Veneto 9, 2. Alto Adige 10, 3. Piemonte 11. Campionato italiano per regioni (combinata): 1. Veneto 21, 2. Piemonte 23, 3. Trentino 35, 4. Lombardia 66, 5. Alto Adige 98. 6. Toscana 99, 7. Valle d’Aosta 161, 8. Puglia 183.

Ragazze (1290 metri – 44 metri di dislivello): 1. Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) 5’37” (campionessa regionale), 2. Aurora Combi (C.S. Cortenova) 5’42”, 3. Noemi Gini (G.P. Valchiavenna) 5’43”. Esordienti (600 metri):1. Denise Mascheri (C.S. Cortenova) 2’57”, 2. Alice De Pasqual (Gs Quantin Alpenplus) 3’10”, 3. Veronica Viel (Gs Quantin Alpenplus) 3’12”.

Qui il dettaglio delle classifiche: https://www.tds-live.com/ns/index.jsp?pageType=1&id=10974

Per approfondimenti sui Campionati italiani: www.atleticadolomiti.com