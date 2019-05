Nell’ambito del progetto Interreg Med GRASPINNO Unioncamere del Veneto, in collaborazione con la Regione del Veneto, la RIR-Venetian Green Building Cluster ed il Green Building Council (GBC) Italia-Chapter Veneto Friuli Venezia Giulia, organizza per mercoledì 5 giugno il seminario “Conoscenze, requisiti e strumenti per facilitare la partecipazione di filiere di PMI a bandi per la nuova realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblici con caratteristiche sostenibili”, a partire dalle ore 9.00 presso il Palazzo della Regione Veneto (ex Grandi Stazioni) in Fondamenta S. Lucia n.1 – Venezia

Il seminario è rivolto alle Piccole e Medie Imprese della filiera dell’edilizia allo scopo di trasferire conoscenze e capacità utili a partecipare, direttamente o attraverso reti funzionali, a bandi pubblici di edilizia sostenibile.

Saranno affrontati i temi legati ai CAM-Criteri Ambientali Minimi, ai costi derivanti dal Ciclo di Vita di prodotti ed interi manufatti (LCC), alla certificazione ambientale dei prodotti ed alla certificazione complessiva degli edifici secondo i protocolli di Sostenibilità GBC Italia.

La partecipazione all’evento è gratuita.