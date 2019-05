I martedì del Fai. Presentazione della tesi di laurea di Elisa Dalle Sasse a Villa Doglioni Dalmas Mag 26th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Confindustria Belluno Dolomiti è lieta di ospitare l’evento promosso dal FAI, Delegazione di Belluno “Le partnership internazionali per la promozione della cultura italiana: il caso dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi”. Presentazione della tesi di laurea di Elisa Dalle Sasse. La conferenza sarà preceduta dall’intervento di Patrizia Burigo, vice presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo

L’incontro si terrà martedì 28 maggio alle ore 17.00 nella Sala Barchessa di Villa Doglioni Dalmas sede di Confindustria Belluno Dolomiti via San Lucano, 32 Belluno.

