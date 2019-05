Paola T: un nome, una sicurezza nel mondo della moda

“Paola T.” è Paola Tienforti, donna impegnata ed affermata nel campo dell’abbigliamento e accessori fashion.

Negli anni ’80 diventa hostess di volo della compagnia di Bandiera ed ha l’opportunità di girare il mondo in lungo e in largo acquisendo esperienza e conoscenza nel mondo della moda femminile anche in altri paesi: dagli USA all’India, Cina, Sudafrica, Giappone, etc.

Ma nel suo cuore rimane il mondo della moda e per questo motivo lascia la divisa da hostess per dedicarsi appieno alla creazione e alla produzione di capi di abbigliamento e accessori che portano il Suo nome.

E’ infatti da più di 30 anni che Paola Tienforti si affaccia al settore fashion come indossatrice.

L’incontro con colui che poi diventerà suo marito, Stefano Diperte, dà loro la possibilità di creare un’azienda di produzione di borse e abbigliamento in Puglia, che, essenzialmente, produce per Brand famosi ma successivamente si dedica in modo esclusivo al Brand “Paola T.”.

Il Brand nasce circa sette anni fa e viene prodotto interamente dalla loro azienda.

Con grande orgoglio la linea può definirsi interamente “Made in Italy”.

Paola Tienforti vanta anche una notevole esperienza di gestione delle boutiques importanti sia in Italia che all’estero. Questo Le consente di creare capi adatti a vari tipi di donne, con varie esigenze e stili di vita quotidiana, varie fisicità, varie professioni. Quindi possiamo dire che certamente la Linea “Paola T.” è molto “duttile” e “versatile” abbracciando una vasta fascia di età : dalla ragazza giovane alla signora glamour.

Proprio per questa caratteristica, la creazione e la realizzazione di una collezione richiede mesi di lavoro avvalendosi di uno staff dedito allo stile, grafica, ricerca dei modelli, scelta dei materiali, creazioni di stampe, colori ed esclusività nei tessuti.

La particolarità di Paola Tienforti è quella di trasferire nella propria collezione il Suo modo di essere….. dando vita così ad una linea “non comune” con un proprio “mood” che si distingue per originalità così come la donna che veste “Paola T.”

Paola T. veste:

– Carolyn Smith

– Demetra Hampton

– Milena Miconi

– Veronica Gatto

– Stefania Orlando

– Monica Nazzaro