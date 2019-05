Eventi del fine settimana a Feltre

SABATO 25 MAGGIO, alle ore 17:00 a PALAZZO BORGASIO: CONFERENZA DI NADIR STRINGA SU “LA PITTURA NELLA CERAMICA IN VENETO” – Conversazioni in Museo

Sabato 25 maggio alle ore 17.00 a Palazzo Borgasio si terrà il quarto appuntamento del ciclo Conversazioni in Museo. Lo storico della ceramica Nadir Stringa terrà un intervento su La pittura nella ceramica in Veneto. Dopo aver esaminato, durante l’incontro del 2 marzo, tele, tavole e affreschi caratterizzati dalla presenza di oggetti fittili nella prossima “conversazione” l’esperto analizzerà non solo ceramiche istoriate con soggetti tratti da incisioni o direttamente da opere di autori famosi, sempre di ambito veneto, e le confronterà con le loro fonti d’ispirazione, ma illustrerà anche esemplari con dipinti d’invenzione o realizzati en plein air, alcuni considerati dalla critica dei capolavori in miniatura che richiamano i quadri dei vedutisti veneziani del Settecento. Dalle porcellane del Settecento, alle maioliche della seconda metà dell’Ottocento, alle terraglie del Novecento, si potranno ammirare una selezione di veri “capi d’opera”, molti dei quali ancora inediti.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero: 0439 885234 (venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10:30 alle 12:30).

MOSTRA “ARTISTI NEL VENTENNIO. IL NOVECENTO” – Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda

In occasione della Maratona di lettura 2019 è stata inaugurata, presso la Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda, la mostra “Artisti nel Ventennio. Il Novecento”, dedicata all’iconografia del ventennio e ai più importanti artisti del gruppo del Novecento, costituito e promosso dalla critica e curatrice d’arte Margherita Sarfatti. Rilevanti opere provenienti da collezioni pubbliche e private italiane forniscono un suggestivo spaccato degli anni ’20, uno dei momenti artistici più interessanti del XX secolo. Tra gli artisti in mostra, De Chirico, Sironi, Oppi, Marussig, Funi, Wildt, Malerba, Bucci, Dudreville, Alberto e Arturo Martini. La mostra sarà visitabile fino al 14 luglio 2019.

Orari: dal lunedì alla domenica, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

MOSTRA “DINO BUZZATI AL GIRO D’ITALIA DEL 1949”

E’ visitabile, al Fondaco delle Biade, la mostra documentaria “Dino Buzzati al Giro d’Italia del 1949”, promossa in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2019 a Feltre. L’evento celebra il 70° anniversario delle cronache giornalistiche del Giro di Dino Buzzati per il “Corriere della Sera”. A cura di Riccardo Ricci, in collaborazione con Associazione Internazionale Dino Buzzati. Città di Feltre, Comitato Tappa Feltre – Croce d’Aune, Comune di Cesiomaggiore, Museo Storico della Bicicletta “T. Bevilacqua”, Associazione Culturale Villa Buzzati S. Pellegrino – Il Granaio.

La mostra, aperta dal 5 maggio al 9 giugno 2019, osserva i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

SABATO 25 MAGGIO, alle ore 17:00, nel tendone del circo “Teatro nelle foglie” a Prà del Moro: “QUEL BICCHIERE MEZZO PIENO. APERITIVO DI STORIE, IDEE, VISIONI, CREATIVITA’ E IMPRENDITORIA”.

Ritorna sabato 25 maggio, alle ore 17:00, nel tendone del circo “Teatro delle foglie” a Prà del Moro l’appuntamento con “Quel bicchiere mezzo pieno”. Interverranno: Debora Nicoletto, Assessora alle attività produttive e politiche del lavoro, politiche giovanili del Comune di Feltre, Federica Scariot e Vanni Fiorot della Cooperativa Elementa, Laura Gonzales dell’Associazione Energyca Asd e Marta Finazzi e Nicholas Benincasa, artisti e fondatori del circo “Teatro delle Foglie”. L’ingresso è libero. Per informazioni: 0439885361 Cento Giovani.

SABATO 25 MAGGIO, alle ore 21:00, presso Unisono Jazz Restaurant Caffé: SERATA DI MUSICHE E LETTURE

A più di sei mesi dalla tempesta Vaia, ma con le ferite da essa inferte ancora tristemente visibili in molti versanti delle valli e paesi della Provincia, i ragazzi del Leo Club Feltre hanno organizzato un’iniziativa solidale con l’intento di portare sostegno e aiuto per il territorio. Sabato 25 maggio, alle ore 21:00, presso l’Unisono Jazz Restaurant Caffé di Piazza Maggiore, si esibiranno, in una serata di musica e letture, il pianista Orazio Saracino accompagnato da Fabiana Aniello ed i ragazzi di “Belluno Alza la Voce” che, sulle note del pianoforte, reciteranno brani e poesie di vari scrittori sulla montagna e il rapporto tra l’uomo e la natura. Sullo sfondo scorreranno alcune fotografie significative realizzate da Evy Lovat e Eros Sacchet per sottolineare anche visivamente quanto sia importante il rispetto dell’ambiente nel quale viviamo per preservarne la bellezza e il delicato equilibrio. L’obiettivo è quello di far riflettere su come possiamo rendere più responsabile il nostro rapporto con l’ambiente nel quale viviamo e sul ruolo che tutti noi possiamo avere in relazione ai disastri ambientali che purtroppo sempre più spesso colpiscono l’Italia e molte altre zone del mondo. Il ricavato della serata verrà donato al Comune di Feltre per contribuire alla ricostruzione delle zone verdi cittadine, tra cui il Parco della Rimembranza.