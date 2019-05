Pista di atletica dello stadio “Zugni Tauro”: via libera al progetto definitivo-esecutivo

Altro passo importante verso il rifacimento della pista di atletica dello stadio cittadino “Zugni Tauro”. La giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha infatti approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo studio Associato As + Architetti Associati di A. Albiero e B. Sbalchiero. Nelle scorse settimane sono infatti arrivati i pareri favorevoli sul progetto tecnico sia da parte della Fidal che del Comitato Regionale Veneto del Coni.

L’intervento di rigenerazione della pista in sintesi prevede:

– il lievo e lo smaltimento del manto Sportrack esistente;

– la fresatura del tappetino in conglomerato bituminoso;

– il rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso;

– la realizzazione ex-novo della superficie sintetica con tipologia di fascia 2 secondo la Circolare Fidal 2015;

– la messa a norma di ogni infrastruttura e dotazione attrezzistica.

A completamento delle opere verranno eseguite la segnaletica regolamentare, la targhettatura e la cordolatura in alluminio lungo il perimetro interno, secondo Regolamento Tecnico FIDAL/IAAF.

L’importo dell’intervento ammonta complessivamente a circa 400 mila euro.

Il progetto è stato candidato al bando “sport e periferie” del Coni; nel caso non vi fosse un positivo accoglimento, l’amministrazione intende comunque procedere con i lavori attraverso l’accensione di uno specifico mutuo.

In relazione alla tipologia di intervento previsto, il progetto non necessita di parere ambientale; i lavori – se non vi saranno imprevisti di altra natura – potrebbero così partire già in autunno, cercando di contemperare le esigenze delle varie società sportive (atletica e calcio in primis) che utilizzano la struttura.