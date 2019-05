Giro d’Italia, record e salite più dure. Anche quelle del Bellunese. Partito il Giro d’Italia numero 102 che vedrà oltre 700 km tra Belluno, Alto Adige e Trentino Mag 23rd, 2019 | By redazione | Category: Prima Pagina, Sport, tempo libero Sarà pure il mese della primavera ma questo maggio è anche il mese del ciclismo. È partito il Giro D’Italia, edizione 102. Una manifestazione storica, seguita ogni anno da tantissimi appassionati in tutto lo stivale. La maglia rosa è ancora sulle spalle del giovane talento italiano Valerio Conti che ha approfittato di una fuga fiume per accumulare diversi minuti di vantaggio rispetto ai favoriti del Giro. Alle sue spalle si trova lo sloveno Roglic, candidato numero uno alla vittoria finale e vincitore già di due tappe nell’edizione 2019. Il primo degli outsider è il nostro Vincenzo Nibali che è riuscito a ridurre i danni dallo sloveno nella lunga tappa contro il tempo di Riccione Lo ‘Squalo’, che sta attraversando un ottimo momento di forma, si presenterà ai piedi delle Alpi con la speranza di potere conquistare il terzo Giro ed entrare di fatto nella storia della corsa rosa. Alle sue spalle si trova l’olandese Mollema, rivelazione di questa edizione del Giro. Lo scorso anno il podio è stato tutto straniero con l’inglese del Team Sky Chris Froome vincitore, in 89 ore 2 minuti e 39 secondi, seguito da Tom Dumoulin, olandese del Team Sunweb, e da Miguel Angel Lopez, colombiano dell’Astana. Tripletta estera insomma, ma in 101 edizioni ben 69 giri sono stati vinti da italiani, con Fausto Coppi (il più giovane a vincere, a soli 20 anni e 8 mesi) a detenere il record, insieme a Binda e Merckx, di più giri vinti: 5. In gara, quest’anno, ci sono solo 3 giri vinti: 2 quelli di Vincenzo Nibali, 1 quello di Dumoulin. Guardando alle statistiche raccolte da Bwin in una infografica dedicata al Giro d’Italia, la corsa rosa più lunga è stata quello del 1954, con 4.337 km, mentre il più corto risale a 110 anni fa, quando nel 1909 si corsero appena 2.245 km Il Giro nel bellunese Quest’anno si farà una vita di mezzo, con 3.518 km totali, di cui ben 744 divisi nel territorio di Belluno, nel Trentino e nell’Alto Adige. Le tappe saranno quelle numero 17, 18, 19 e 20, in programma tra il 29 maggio e il 1 giugno. Protagoniste le discese e le salite tra Commezzadura e Anterselva, mentre tra i punti più duri della tratta ci sarà la scalata cha da Anterselva di Sotto arriva allo Stadio di Biathlon di Anterselva. Sensazionale sarà anche la prova a cronometro, dedicata ai velocisti, che partirà da Valdaora, mentre più rilassante sarà la tappa 19, che attraversa il Veneto e il Trentino con arrivo a San Martino di Castrozza. Per finire la passerella finale a Verona, dopo un tragitto che da Feltre porta a Croce d’Aune, con un dislivello di oltre 5.000 metri. Le tappe più difficili A proposito di tappe e salite impegnative occhio a quella del 16 maggio, quando tra Cassino e San Giovanni Rotondo si affronteranno pendenze sopra il 6%. Nel centro Italia, tra gli Appennini che portano a L’Aquila, si arriverà a pendenza massima di 10%, e durissima sarà anche la salita di 12 km verso San Marino. Anche le tappe alpine, ovviamente, regaleranno grandi emozioni. Sabato 25 maggio ci sarà la tappa Saint Vincent – Courmayeur, con il Monte Bianco a fare da sfondo ad una salita di 131 km, un’arrampicata tra Verrogne, Truc d’Arbe e Colle San Carlo. Da vivere tutti in piedi sul divano.

