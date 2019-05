Esercitazione di Protezione civile alle scuole di Taibon Agordino e di Agordo Mag 22nd, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 22 maggio 2019 – Doppio appuntamento bellunese questa mattina alla Scuola Primaria “Pio Soccol” a Taibon Agordino e alla Scuola Primaria “Tito Livio Burattini” di Agordo con “Scuola Sicura Veneto”. L’esercitazione di Protezione Civile, che ha come obiettivo l’educazione ai comportamenti sicuri e alla prevenzione dai rischi delle giovani generazioni, si è chiusa per l’edizione primaverile con una esercitazione in due fasi. La prima ha previsto la simulazione di un’emergenza per rischio sismico e successivo incendio nella quale gli alunni si sono cimentati nei rispettivi plessi, separatamente, con intervento di Vigili del Fuoco e SUEM. Successivamente gli studenti delle due scuole primarie si sono ritrovati al campo sportivo di Taibon dove, oltre ai saluti delle autorità, hanno potuto assistere alla fase dimostrativa con la presentazione dei mezzi di soccorso e l’arrivo dell’elicottero del Suem 118. Tutte le prove sono state effettuate sotto la guida tecnica del personale regionale dell’assessorato e della direzione Protezione Civile, insieme ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale, al SUEM e ai locali volontari di Protezione Civile. Ai ragazzi è stata anche consegnata una pubblicazione informativa.

