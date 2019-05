Cantine Aperte 2019 torna in oltre 800 cantine d’Italia l’ultimo weekend di Maggio

Cantine Aperte, la più grande Festa del Vino e del Turismo del vino in Europa, torna anche quest’anno l’ultimo weekend di maggio, sabato 25 e domenica 26 maggio, in oltre 800 cantine associate al Movimento Turismo del Vino in tutta Italia.

Un evento che da 27 anni accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende. Un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle Cantine di MTV che invitano a vivere le diversità uniche della realtà vitivinicola in Italia; fotogrammi di una missione fatta di qualità nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto questo degustando vini eccellenti.

Cantine Aperte 2019 come ogni anno abbraccerà tutto lo stivale, con attività dalle vette dalla Valle d’Aosta, fino alle spiagge della Sicilia e della Sardegna. Ogni regione e ogni singola azienda porterà in scena iniziative e attività tese a valorizzare e raccontare al meglio il proprio territorio.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d’Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esemp io di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.

IL PROGRAMMA CANTINE APERTE REGIONE VENETO – CANTINE APERTE 2019 /25-26 maggio

Il Veneto lancia “Cantine Aperte Moments” con 73 scenari d’ispirazione

Con il 2019 il Veneto segna il lancio dei CantineAperteMoments che vede come primi protagonisti soci e winelovers. Ogni azienda abbraccia un tema che, in vario modo, desidera vivere insieme ai propri ospiti. Varie sfaccettature, punti di scoperta tematici, itinerari e proposte mirate ideate con fantasia dalle singole aziende partecipanti.

Le aziende si stanno ancora organizzando per uno splendido tam tam con il desiderio di accogliere al meglio gli enoturisti. Palcoscenici dalle mille emozioni degni di far vivere experience da favola. Sui social e sul sito www.mtvveneto.it sarà possibile esplorare passo passo l’evoluzione dei programmi. Il capire come partecipare in prima persona alla condivisione dei propri moments in chiave veneto style sarà illustrato nei social della associazione, in quelli del le cantine partecipanti e nelle aziende.

Gli orari di apertura sono mediamente dalle 10.00 alle 18.00 ma ogni cantina ha le sue proposte per una o entrambe le giornate.

Adesioni e programmi in continuo aggiornamento scaricabili a questo link https://bit.ly/2aZ5gz8

PADOVA

CÀ DEL COLLE Alla scoperta del Fior d’arancio…. 26 Maggio dalle 10.00 alle 19.00

CA’ LUSTRA Ca’ Lustra incontra la Calabria: una festa di sapori e colori 26 Maggio 2019 dalle 10.00 alle 19.00

DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di Lorenzo Borletti Cantine in Fiore 2019 26 maggio dalle 11.00 alle 21.00

IL PIANZIO Fam. Selmin Sorrisodivino 25 Maggio dalle 11.00 alle 18.00 solo su prenotazione – 26 Maggio dalle10.00 alle 18.00

LA ROCCOLA – Emozioni Vulcaniche- Domenica 26 Maggio 2019

MAELI Giallo Rosa Rosso Dal Moscato Giallo al Taglio Bordolese attraverso le Vecchie Varietà Autoctone 26 maggio, dalle 11.00 alle 19.00

QUOTA 101 Un vino per l’ambiente|Cantine Aperte Moments a Quota 101 26 Maggio dalle 12.00 alle 19.00

VERONESE Soc. Agr. Semp. L’idea che non c’era 25 Maggio dalle17.00 alle 23.00 26 Maggio dalle 11.30 alle 19.00

TREVISO

ASTORIA VINI Natura & Cultura 26 Maggio 2019 dalle 10.00 alle 18.00

BONOTTO DELLE TEZZE… la meravigliosa incognita della Serendipità domenica 26 maggio 2019 – Dalle ore 10:00 alle 18:00

CANTINA PIZZOLATO Vivi&Vini cantina aperta e benessere con degustazioni guidate, show coking e yoga! 25 maggio dalle 16.00 – alle 22.00 – 26 maggio dalle 10.00 alle 19.00

CASTELLO DI RONCADE Il vino nella Villa Veneta 26 maggio dalle 10.00 alle 18.00 visite con cadenza oraria, ultima partenza ore 17:00

COL SANDAGO Col Sandago Spring Special Opening 25 maggio 2019 dalle 9.30alle 13.30 / dalle15.00 alle 19.00

FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. Agr. Sinfonia tra clima e suolo, il Terroir 26 maggio dalle 10.00 Alle 18.00

RECHSTEINER di Florian Von Stepski-Doliwa Vino, Arte, Storia E Natura In Movimento 26 maggio dalle 10.00 alle 19.00

TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO Il Colore Viola 25 e d 26 maggio 2019

SESSANTACAMPI -LUIGINO ZAGO Soc. Agr.s.s. Cantine Aperte Back To Basics 26 maggio dalle 10.00 alle 18.00

VALDO SPUMANTI Valdo: Innovazione Coltivando la Tradizione 26 Maggio dalle 10.00 alle 18.00

VENEZIA

LA FRASSINA Vini del Mare 25 maggio dalle 10.00 alle 18.00, 26 maggio dalle 10.00alle 19.00

LE CARLINE Le Carline: momenti…diVINI! 26 maggio 2019 dalle 10.00 alle 18.00

SANTA MARGHERITA SPA WINE VILLAGE by Santa Margherita 26 maggio dalle 10.00 alle 21.00

TESSÈRE Colori a Tessère 2019 25 maggio dalle 10 alle 14 e 26 maggio dalle 10 alle 18

VERONA

FLATIO Az.Agr. di Fraccaroli Flavio Primavera da FlaTio 25 maggio dalle 10 alle 18 – domenica 26 maggio dalle 10 alle 18

FALEZZE DI LUCA ANSELMI Il Terroir Falezze tra Natura, Vino ed Arte. 26 maggio 2019 dalle 9.00 alle 12.00 dalle 13.00 alle 18.00

FRANCHINI AGRICOLA A come Amarone by Franchini Vini 26 maggio dalle 10.00 alle 18.00

FRATELLI VOGADORI Decantiamo l’Amarone tra le vigne della Valpolicella 25 maggio h 16.00 26 maggio 10.30 e 15.00

GIOVANNI EDERLE – VITICOLTORE IN SAN MATTIA Wine & Food Experience 25 maggio dalle ore 17:00 alle 20:00 – 26 maggio dalle 11.00 alle 19.00

LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e Luigi s.s. Primavera in Cantina 25 e 26 maggio 2019 dalle 10.00 alle 18.00

MONTECI Società Agricola S.s. Imparare dal passato. 25 Maggio dalle 10.00 alle 18.00

MONTE ZOVO – FAMIGLIA COTTINIIl Calinverno e la sua terra 26 maggio dalle 9.30 alle 18.30

NOVAIA Az.Agr. Un Week End biologico in azienda agricola Novaia 25 e 26 maggio 2019 dalle 10.00 alle 19.00

PIETRO ZARDINI Elogio alla territorialità 26 e 27/05/2019 dalle 9.00 alle 18.00

SPARICI LANDINI Az. Agr. s.r.l. Vino e Ciaccole 26 maggio 2019 dalle 11.00 alle 18.00

TENUTA LA CÀ The Wine Accent 26 Maggio

TENUTE UGOLINI s.s. L’accademia Ugolini: la Valpolicella Classica e l’olio di Fumane 26 maggio dalle 10.00 alle 18.00

ZENATO Un viaggio tra gusto, arte e cultura e BIKE & WINE In bicicletta alla scoperta del territorio (25 maggio) 25/26 maggio dalle 10.00 alle 18.00

ZENI Le sfumature del rosa Zeni 1870 Domenica 26 maggio

VICENZA

CA’ ROVERE Az. Agr. Pesce & Bollicine a Cà Rovere 26 maggio dalle 10.30 alle 18.00

CAVAZZA Az. Agr. Colli Berici Red Passion 26 maggio dalle 10.30 alle 18.00

DAL MASO S.n.c. di Dal Maso Nicola, Silvia e Anna Soc Agr. 100 anni 100 Moments 26 maggio dalle 11:00 alle 18:00

MACULAN Dalla vigna al bicchiere 26 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

PEGORARO Soc. Agr. In vigneto, in cantina, nel calice. Tutta la nostra passione.Domenica 26 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.00

PIOVENE PORTO GODI ALESSANDRO s.s. Az. Agr. Momenti divini con noi – cantine aperte 2019 26 maggio 2019 dalle 10.00 alle 18.00

ROSSO RIGONI Fra il vigneto e la cantina domenica 26 maggio dalle 11.00 alle 19:00

