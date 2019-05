Venezia, 17 maggio 2019 – In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato alle ore 14:00 di oggi:

per criticità geologica, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel seguente bacino idrografico:

– Vene-H, (Piave Pedemontano, province di BL e TV).

In particolare, questa fase operativa è riferita alla zona dell’Alpago, area già interessata da recenti dissesti. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali con quantitativi localmente abbondanti, infatti, potrebbe essere causa di innesco di fenomeni franosi sui versanti e di colate rapide.

La fase operativa è valida dalle ore 00.00 di domani, sabato 18 maggio, fino alle 14.00 di lunedì 20.

Queste le previsioni meteo dell’ARPAV per la regione:

Oggi, nel pomeriggio fino a sera, progressivo aumento della nuvolosità fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Questo sarà accompagnato in montagna dalla probabilità di qualche piovasco o breve rovescio con eventuali nevicate sopra i 1900/2100 metri di quota.

Sabato 18 maggio si avrà il cielo nuvoloso o molto nuvoloso (possibili parziali schiarite sulla costa meridionale e sul delta del Po) con probabili precipitazioni a partire dai settori occidentali al mattino e più diffuse, nel pomeriggio, sulle zone montane, pedemontane e della pianura settentrionale. Le temperature minime saranno in aumento in pianura parallelamente ad una diminuzione delle massime.

Domenica 19 maggio, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con parziale attenuazione sui settori dolomitici nel pomeriggio. Ci sarà un’alta probabilità di precipitazioni con frequenti rovesci e temporali. Il fenomeno si diraderà in serata. Le temperature minime rimarranno pressoché stazionarie e le massime potranno anche aumentare.