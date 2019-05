Frana di Schiucaz. Ancora chiusa la strada, recuperati i beni dalle abitazioni evacuate Mag 13th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Alpago, 13 maggio 2019 – I vigili del fuoco stanno operando da questa mattina a Schiucaz una frazione del Comune dell’Alpago per il recupero di beni dalle abitazioni per una frana che incombe sulle abitazioni. Diciassette persone sono state fatte evacuare, attivato il COC (centro operativo comunale). Chiusa la strada provinciale sottostante. I vigili del fuoco con dodici operatori e 4 automezzi hanno iniziato il recupero dei beni dalle abitazioni . Le operazioni che all’inizio venivano effettuate dai pompieri insieme con i proprietari sono state interrotte dopo i segnali di movimento della frana stimata in circa 5000/6000 metri cubi. Le operazioni sono poi riprese più tardi solo con il personale dei vigili del fuoco cessato l’allarme del movimento. Le operazioni sono tuttora in corso. Sul posto il personale volontario della protezione civile, Veneto Strade, il sindaco e personale della provincia e delle forze dell’ordine.

