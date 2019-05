Cinema a tre euro. Martedì il secondo appuntamento al Cinema Italia di Belluno Mag 12th, 2019 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Proseguono martedì 14 maggio al Cinema Italia di Belluno gli appuntamenti della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto. Tutti i martedì del mese i “martedì al cinema” porteranno nelle sale cinematografiche aderenti opere cinematografiche d’autore che saranno fruibili al pubblico al costo ridotto di tre euro. Per questo secondo martedì del mese di maggio, il Cinema Italia di Belluno ha scelto di proiettare, alle 16.00, 17.50, 19.40 e 21.30, “Gloria Bell” (Commedia, USA 2018, 102’) remake americano dell’omonimo film del regista Premio Oscar Sebastián Lelio. Gloria Bell è una donna di cinquant’anni con due figli ormai adulti e un divorzio alle spalle; nonostante la routine e la solitudine di tutti i giorni, non ha nessuna intenzione di smettere di godersi la vita e di credere all’amore, tra notti di balli sfrenati nei club di Los Angeles e amanti passeggeri. Durante una di queste serate, incontra Arnold: tra i due nasce una passione inaspettata, che li travolgerà con tutte le sue gioie e, soprattutto, le sue complicazioni. Ma per Gloria Bell, in fondo, nulla è insuperabile finché si può continuare a ballare. Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito internet www.agistriveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

