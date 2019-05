Marco Dall’Armi, in arte “Vignette Bruks” incanta anche a Fantalibrando

26 tavole appese creando uno spensierato percorso nella fantasia: la biblioteca comunale di Limana ha ospitato la mostra di illustrazioni di Marco Dall’Armi, in arte “Vignette Bruks”, durante “Fantalibrando” – la 23^ rassegna del libro per ragazzi. Acquarelli su carta o a matita, disegni a matita o a colori, tutti accompagnati da simpatiche didascalie.

«Perché Brucks? – spiega Marco Dall’Armi, artista nell’animo e autotrasportatore di professione – perché ispirato dal grande Springsteen. Le mie vignette nascono da idee, spunti presi dal mio ambiente di lavoro che mi porta ogni giorno in luoghi e realtà diverse oppure da semplici flash che arrivano dal quotidiano».

Marco Dall’Armi comincia sperimentando le tecniche classiche dall’olio all’acrilico con esposizioni e plein air in varie parti della provincia di Belluno e del Veneto e poi, nell’autunno del 2013, per ricordare un’escursione sulla Tofana lungo la ferrata Lipella abbandonata precipitosamente per il sopraggiungere del brutto tempo, ecco la prima vignetta buttata giù velocemente su un cartoncino. La prima di una lunga serie dove più volte il personaggio protagonista indossa caschetto e pila per esprimere sia la passione per la montagna sia la natura di esploratore sempre alla scoperta di sentieri e meandri sconosciuti e bui.

«Uno stile leggero e meno impegnativo – spiega l’autore – che mi permette di esprimere sensazioni ed emozioni senza regole che possano vincolare la mia creatività, seguendo un filo logico facilmente interpretabile che mi ha dato la possibilità di collaborare con l’ANA (Associazione Nazionale Alpini), di disegnare storyboards per spot americani, tovagliette per ristoranti, biglietti aziendali, t-shirts per eventi sportivi». L’artista però non disdegna il mosaico – tecnica attraverso la quale può dare libero sfogo alla sua passione per il colore – e continua a dedicarsi alla riproduzione su tela delle sue amate montagne: diverse sue opere ispirate dai paesaggi dolomitici sono esposte al Bar Pavei di via Montegrappa a Belluno e meritano una visita per apprezzare il poliedrico Marco Dall’Armi.

Larixa

Nelle foto: La vignetta simbolo – Alpinista con le Tre Cime sullo sfondo (ph Marco Dall’Armi)