Mercoledì 15 maggio, in tutto il territorio regionale, si svolgerà la terza edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con i Centri per l’Impiego e con la partnership di AlmaLaurea. L’obiettivo è quello di offrire un’occasione di incontro tra le imprese del territorio e i candidati alla ricerca di lavoro.

Durante la giornata i candidati, preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l’impiego sulla base dei curricula e delle esigenze professionali espresse dalle imprese, potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro e svolgere colloqui conoscitivi per le posizioni di lavoro disponibili.

L’evento si svolgerà in contemporanea in 15 diverse sedi in tutto il Veneto. I disoccupati interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online sul portale ClicLavoro Veneto tramite il servizio “Centro per l’Impiego Online”. Per poter visualizzare tutte le offerte disponibili per ciascuna sede è necessario aver rilasciato il proprio CV a un Centro per l’Impiego o pubblicarlo online al momento della candidatura. Tranne che per alcune offerte di lavoro appositamente etichettate, la candidatura online non dà diritto ad accedere a IncontraLavoro. I candidati selezionati saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego soltanto se il loro profilo professionale sarà considerato idoneo per la posizione richiesta.

A Belluno IncontraLavoro si svolgerà presso il Centro per l’Impiego di Via Feltre 109. Per informazioni è possibile contattare i numeri 043762047 o 04371874311.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili su ClicLavoro Veneto alla pagina www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro.