Le auto da collezione in mostra tra i padiglioni con i raduni che entrano direttamente in fiera.

A Verona i collezionisti di tutta Italia condividono la loro passione con i visitatori grazie alla partecipazione dei

club Storici e Registri nei padiglioni e nelle aree esterne del salone. Apre la presenza negli stand l’Alfaspecial

Historic Club Italia con una selezione di Alfetta Serie GTV, che iniziò ad essere prodotta 45 anni fa per sostituire

la Giulia GT. Bmw Drivers Club Italia partecipa con una selezione di modelli destinati a far risaltare il piacere

della guida nelle vetture del marchio bavarese.

Il Fiat 128 Club Italia festeggia i 50 anni di un modello

innovativo, versatile e molto amato dagli italiani che rimarrà in produzione per quasi 20 anni a partire dal

marzo 1969. Anniversario celebrato, seguendo il filone della sportività, anche dal Registro Fiat Italiano con una

Fiat 128 Rally che si affiancherà ad una Balilla Coppa d’Oro con diverse partecipazionI alla Mille Miglia al suo

attivo. L’Historic Cars Club Verona dedica lo stand alle gran turismo italiane Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati.

Tutto per la 131 Abarth Rally, invece, lo stand del Veteran Car Club Legnago, che esporrà l’esemplare vincitore

del campionato nazionale nel 1979 nel Gruppo 4.

Tra i raduni ospitati all’interno del quartiere fi eristico tra l’11 e il 12 maggio spiccano le Gtv 916 e Spider 916,

disegnate dall’Ingegner Enrico Fumia per il centro stile Pininfarina e portate a Verona dal Club AlfaRomeo916.

Il Bmw E31 Club Italia raccoglierà diversi esemplari di un’auto del 1989 passata alla storia come la più

avveniristica della sua epoca: il concentrato di tecnologia e sportività racchiuso nella Serie 8 Bmw. Sempre ad

una Bmw – questa volta l’originale, incontenibile e generosa Z3 – è dedicato l’appuntamento del Club Z3mendi.

Altro raduno è quello dedicato ai 50 anni di un’auto molto particolare che catapultò il sapore selvaggio degli

Stati Uniti sulle strade d’Italia: la Ford Capri MK1 del Taunus Devil Drivers, l’unico club Italiano dedicato a sole

Ford europee degli anni 60/70/80. Numerose le Fiat Ritmo portate dal Registro nazionale alle quali si

affiancherà una rara Seat Ronda: l’auto su pianale Ritmo che Seat produsse contro il parere di Fiat, portando

alla rottura dell’alleanza tra le due case automobilistiche.

Sabato 11 la rivista Youngtimer ha organizzato un raduno dedicato al nuovo orizzonte dell’Heritage: i modelli

immatricolati a partire dal gennaio 1980. Presente nella grande area esterna immediatamente davanti ai

padiglioni del salone anche il Lancia Thema Club, il Club Mercedes Stelle Cadenti e il VW Corrado Club Italia

che raccoglierà tutte le motorizzazioni europee della rara coupè: un modello fondamentale nel futuro sviluppo

delle sportive Volkswagen. BMW Storiche Veneto parteciperà con un raduno della serie 5 mentre l’eXtreMe –

Citroën XM Club Italia raccoglierà gli appassionati della sofisticata Citroën XM, Auto dell’Anno 1990.

Infine Matra Italia – la sezione Matra della “Scuderia San Martino” – celebrerà il 23esimo anno di attività con

un raduno dedicato alle piccole vetture francesi dal cuore sportivo, linee personali e dall’anima votata alle

corse. E questi sono solo alcuni dei Club e Registri che, con la passione dei loro iscritti e la bellezza delle auto

esposte, animano il salone di Verona off rendo ai visitatori le auto più belle delle loro collezioni.