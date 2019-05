Roccon confermato alla guida degli agenti di commercio

Rinnovati i vertici di Usarci Belluno. Franco Roccon confermato alla guida per i prossimi tre anni. Al suo fianco, nel ruolo di vice presidente, ci sarà Orazio Ianiro. Gli altri componenti del Consiglio direttivo ora sono: Rita Dalle Vedove, Tiziano Piloni, Tullio Collavo, Davide Malacarne, Luigi De Felip, Roberto Roni e Mauro Papparella. Piloni è stato nominato anche per il ruolo di segretario e Roni per quello di tesoriere. Con un direttivo nuovo, l’Unione sindacale agenti e rappresentanti di commercio si prepara ad affrontare le prossime sfide.

Il rinnovo è avvenuto sabato scorso, in occasione dell’assemblea tenutasi alle 10 alla pizzeria Zodiaco di Mussoi. Una quarantina i soci delegati intervenuti per nominare i nuovi vertici, per ascoltare da Roccon la relazione relativa alla gestione dell’attività sindacale, alle prospettive future e ai nuovi adempimenti e per partecipare alla conferenza del commercialista di Belluno Antonio Da Pian e dell’esperto di privacy Daniele Maggiolo, di Padova.

Da Pian ha illustrato ai presenti i contenuti della riforma pensionistica Quota 100 e ha informato relativamente alle agevolazioni e ai contributi disposti per la categoria dall’ente di riferimento, Enasarco. Maggiolo, invece, ha parlato dei rischi connessi all’entrata in vigore il 20 maggio del regolamento europeo GDPR, legati alla gestione e alla conservazione dei dati.

“E’ stato un importante momento di confronto e di formazione per la categoria – spiega Roccon -, per questo vorremmo promuovere altre occasioni simili in futuro per dare quella giusta formazione al passo con le necessità. Dopo la Lombardia il Veneto è la regione con maggior numero di agenti, segno evidente che con il nostro lavoro provvediamo a mantenere il pil a livelli altissimi”.

Sono 730 gli agenti iscritti alla Camera di commercio di Belluno, dei quali 500 circa sono attivi.