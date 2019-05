Collaudato il percorso di gara della 45ma Alpe del Nevegal Mag 7th, 2019 | By redazione | Category: Prima Pagina, Sport, tempo libero Belluno, 7 maggio 2019 – Questa mattina, alla presenza delle autorità competenti, il percorso di gara della 45^ Alpe del Nevegàl è stato collaudato. Si tratta di un altro, fondamentale “tassello”, posto dagli organizzatori della terza gara del Campionato Italiano Velocità Montagna 2019, necessario a scandire l’approssimarsi della tre giorni a tutto motore che, dal 17 al 19 maggio, farà di Belluno e del suo Colle le capitali tricolori della specialità. Ora, lungo i 5500 metri del classico tracciato bellunese, restano da allestire gli apprestamenti di sicurezza, quelli che faranno della strada provinciale 31 “del Nevegàl” un eccellente e sicuro campo di gara. Dalla piana di Caleipo all’Alpe in Fiore saranno posizionate pile di gomme e rotoballe di paglia che proteggeranno le teste dei rail e gli eventuali ostacoli lungo il tracciato. Con soddisfazione il presidente dell’Asd Tre Cime Promotor, Achille “Brik” Selvestrel, ha sottolineato: “Grazie alla preziosissima collaborazione dell’Amministrazione Provinciale di Belluno, con in testa il presidente Roberto Padrin, e di Veneto Strade, rispettivamente ente proprietario e gestore della strada provinciale 31, sono in corso, a pieno regime, importanti lavori di asfaltatura che interessano anche parte del percorso dell’Alpe del Nevegàl. Di questi interventi, sicuramente potranno godere i piloti, nel corso della ormai prossima competizione, ma anche tutti i comuni automobilisti che avranno modo di percorrere l’arteria”. Intanto è confermata sabato 11, nella centralissima via Roma, l’esposizione di alcune vetture di piloti bellunesi che saranno protagonisti della 45^ Alpe del Nevegàl. Lunedì 13, alle 11.30, invece, è prevista la presentazione ufficiale della corsa che, come da tradizione, si terrà nella sala Giunta di Palazzo Rosso, sede del Comune di Belluno, alla presenza dell’Assessore comunale allo sport, Marco Bogo.

