Alpe del Nevegal: lunedì 13 maggio si chiudono le iscrizioni

Belluno, 6 maggio 2019 – Alpe del Nevegàl proiettata a vele spiegate verso l’importante appuntamento che, la prossima settimana, vedrà il Colle tornare a vestire i colori del tricolore per il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Montagna 2019. Fra sette giorni, alla mezzanotte di lunedì 13 maggio, si chiuderanno le iscrizioni alla competizione, organizzata dall’Asd Tre Cime Promotor, valida anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna e per i trofei “Lino De Salvador” auto moderne e “Mario Facca” auto storiche, in programma dal 17 al 19 maggio.

Ad oggi sono già un buon numero i piloti che hanno perfezionato l’iscrizione alla quarantacinquesima edizione della cronoscalata bellunese, la cui prima edizione venne disputata nel 1954, come “gara sociale” dell’Automobile Club Belluno. In attesa dell’ufficializzazione dell’elenco, voci raccolte nell’ambiente danno per sicura la partecipazione all’Alpe del Nevegàl 2019: dell’altoatesino Rudy Bicciato, plurititolato campione italiano; dei ferraristi padovani Luca Gaetani e Roberto Ragazzi, quest’ultimo vincitore assoluto in Nevegàl nel 2005; del salernitano Giovanni Loffredo, con la Mini turbodiesel; del sardo Omar Magliona, due volte vincitore dell’Alpe del Nevegàl (2007 e 2018) ed attuale leader della classifica assoluta di C.I.V.M., grazie al doppio secondo posto centrato nei primi due appuntamenti stagionali, a Luzzi e Sarnano.

Domani, intanto, il percorso di gara, i classici 5500 metri che, dalla piana di Caleipo, salgono all’Alpe in Fiore superando un dislivello di 526 metri con una pendenza media del 9,56%, saranno collaudati dai tecnici di Veneto Strade, ente gestore della strada provinciale 31.

Sabato 11, invece, grazie all’interessamento di Andrea Dal Pont del negozio La Mela frutta & verdura, la corsa verrà promossa con l’esposizione, nella centralissima via Roma, di alcune vetture che prenderanno parte alla stessa come: la 500 R2 di Stiw Marcon e la Tatuus Formula Renault di Denis Mezzacasa. Lunedì prossimo, invece, nella sala Giunta di Palazzo Rosso, sede del Comune di Belluno, alla presenza delle autorità e dei componenti del Comitato organizzatore, la 45^ Alpe del Nevegàl verrà ufficialmente presentata agli organi di informazione.