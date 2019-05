Ospedale San Martino: Open day sulle malattie reumatiche autoimmuni Mag 5th, 2019 | By redazione | Category: Pausa Caffè, Sanità Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della mamma, promuove un (H)Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. Le malattie reumatiche autoimmuni, causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. L’ospedale San Martino di Belluno, che fa parte del network Bollini Rosa, partecipa all’iniziativa; il 10 maggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 si terranno degli incontri individuali, su prenotazione, con le reumatologhe Chiara Grava e Silvia Cardarelli presso il poliambulatorio dell’ospedale , blocco E, 2^ piano. Per fissare un appuntamento, fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonare al numero 0437/514314 dalle 12.00 alle 13.00 o scrivere all’indirizzo email: direzionemedica.bl@aulss1.veneto.it In occasione dell’(H)Open day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.