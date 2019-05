In arrivo neve a quota 600-800 metri. Obbligo di pneumatici da neve o catene Mag 3rd, 2019 | By redazione | Category: Prima Pagina, Società, Associazioni, Istituzioni Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso con il quale segnala, tra l’altro, che dal pomeriggio/sera di sabato sono previste precipitazioni diffuse e continue, anche a carattere di rovescio e locale temporale. Il limite della neve sarà in sensibile abbassamento dalla serata di sabato e soprattutto domenica mattina, quando potrà scendere intorno a 600-800 m, localmente anche più in basso (con possibilità di qualche fiocco anche sul Feltrino). Alla luce dello scenario previsionale, il Prefetto di Belluno, Francesco Esposito, ha disposto, a tutela della sicurezza stradale, l’obbligo di circolazione dei veicoli, lungo l’intera rete viaria provinciale, solo se muniti di pneumatici invernali o catene a bordo. L’ordinanza sarà in vigore a partire dalle 14.00 di sabato 4 maggio e fino alle 00.00 di lunedì 6 maggio. Tenuto conto che i quantitativi di precipitazione previsti, anche a carattere nevoso, potranno essere localmente anche abbondanti, si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, specie verso le località montane.

