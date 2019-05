Ferrovia. L’onorevole De Menech risponde all’assessore regionale De Berti: “Preoccupante che assessore veneto non conosca contratto di programma con Rfi” Mag 3rd, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Belluno, 3 maggio 2019 – «Ci preoccupa non poco che l’assessore regionale ai trasporti non sia a conoscenza del contratto di programma firmato dallo Stato con Rfi». Il deputato bellunese Roger De Menech è allibito dal tentativo della Regione Veneto di scaricare le responsabilità del blocco dei fondi per l’elettrificazione della ferrovia bellunese sul passato governo. «Comunichiamo all’assessore che fra Ponte e Belluno ci sono già i piloni come tutti possono vedere, prova provata che le risorse ci sono». «Come si evince dalla relazione allegata al contratto di programma valido per gli anni 2017-2021, il governo del Partito democratico ha stanziato 130 milioni di euro per la chiusura dell’anello basso delle Dolomiti», spiega De Menech. Il contratto è stato firmato dall’allora ministro per le infrastrutture e i trasporti, Graziano Delrio. «Se l’assessore e la giunta veneta non conoscono i termini di quell’accordo credo siamo di fronte a un problema molto serio».

