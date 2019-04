Neve oltre i 1.500 metri, chiusi passi dolomitici, Valparola, Nevegal. Frana di Lamon, Vernizzi (Veneto Strade): “Serve un intervento urgente su questo tratto” Apr 28th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia 28 aprile 2019 – Veneto Strade considerate le abbondanti nevicate di queste ore ha deciso la chiusura dei Passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la provincia di Belluno e al di sopra dei 1000 metri la neve ha raggiunto i 40 centimetri. Per il forte vento, che crea cumuli di neve sulle strade, è stata chiusa al transito la SP 24 “del Passo Valparola” dalla località Passo Falzarego fino al confine con la provincia di Bolzano.

Chiusa anche la SP 31 “del Nevegal” dalla località “Al Cristo” fino alla località “Pus” per schianti che interessano l’intera sede stradale, provocati dalla neve accumulata sui rami. Brutte notizie arrivano anche dalla frana di Lamon Palit che si sta muovendo con estrema rapidità. “Domani dovremo necessariamente intervenire su questo tratto, pur di competenza comunale, – spiega il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi – la situazione è molto preoccupante, stiamo monitorando la frana. Non ci aiuta certo questo tempo, speriamo in un miglioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore”.

