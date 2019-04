L’investigatore Furin Furetto alla Libreria Le due zitelle di Belluno

Furin Furetto è stato avvistato alla Libreria “Le due zitelle” di Piazza Piloni a Belluno. Carmen De Lazzer e Marta Fant – le due amiche colleghe che hanno sposato lo spirito del lavoro di “libraia” proponendo agli affezionati clienti solo libri prima letti – hanno accolto il simpatico investigatore e i suoi strampalati amici scortati da Odilla Danieli e Naomi Trevisson.

Odilla, scrittrice di Musile di Piave specializzata in letteratura per l’infanzia, e Naomi, illustratrice di Ponte nelle Alpi alle prese per la prima volta con disegni rivolti ai bambini, hanno presentato il loro libro “Furin Furetto Investigatore strappa guai” ad un pubblico attento e rapito da questo viaggio nella fantasia. Il simpatico investigatore, caratterizzato da una dolcissima macchia bianca sul musetto, è il protagonista di tre storie avvincenti, divertenti e colme di sentimenti. Il giorno di pioggia – letto da Odilla con la consueta abilità nel rendere la narrazione sempre viva e coinvolgente – vede Furin protagonista insieme ad un curioso barboncino nella ricerca di una bambina scomparsa. Una storia a lieto fine, bella e commovente, che spinge il lettore a riflettere sia sui dialoghi che sulle bellissime immagini che li accompagnano. «Raccontare storie – afferma Odilla Danieli – è come aprire la porta su un mondo nuovo dove tutto diventa possibile, dove l’impossibile diventa reale. Il narratore deve essere colui che per primo si emoziona, perché solo se si provano le emozioni si possono anche trasmettere».

Larixa