Bollicine wine experience si sposta a Villa Palazzon di Colzé di Montegalda (Vicenza)

Torna l’evento di AIS Veneto dedicato a spumanti e Champagne, domenica 2 giugno a Villa Palazzon di Colzé di Montegalda (VI). Un banco d’assaggio con degustazioni, laboratori e un concorso per sciabolatori

Una nuova sede e un programma ricco di appuntamenti per la sesta edizione di Bollicine Wine Experience. L’evento di AIS Veneto dedicato agli spumanti sarà ospitato domenica 2 giugno 2019 dalla cinquecentesca Villa Palazzon di Colzé di Montegalda (Vicenza) e riunirà, dalle 11.00 alle 21.00, alcuni dei più importanti produttori italiani e stranieri.

Il banco d’assaggio sarà arricchito per tutta la giornata da degustazioni guidate a numero chiuso dei migliori Champagne del mondo e da laboratori di mixology dedicati alla preparazione di cocktail a base spumante.

In questa edizione, Bollicine Wine Experience ospiterà per la prima volta anche il concorso regionale dedicato alla tecnica della sciabolata. I soci AIS Veneto che si iscriveranno alla competizione, dovranno dimostrare la loro abilità utilizzando la tecnica del Sabrage nell’apertura della bottiglia di Spumante e quindi del suo servizio al tavolo. Una giuria di esperti tra i quali Eddy Furlan, Graziano Simonella, Wladimiro Gobbo e Ezio Pasqualetto, il Grand Sabreur della Royale Confrerie Prestige des Sacres decreterà il migliore Sommelier Veneto nel servizio alla Sabrage.

Accanto agli stand dei produttori vinicoli sarà presente un’area food, dove saranno disponibili alcune specialità del vicentino e piatti di finger food di eccellenze gastronomiche del territorio. Durante la serata, inoltre, il banco d’assaggio sarà accompagnato da concerti di musica dal vivo.

Il costo del biglietto d’ingresso per Bollicine Wine Experience è di € 25, ridotto a € 20 per chi acquista il biglietto in prevendita sul sito. Le degustazioni guidate saranno invece a numero chiuso e sarà possibile prenotare il proprio posto esclusivamente online sul sito di AIS Veneto.

Il programma completo della manifestazione e l’acquisto dei biglietti saranno presto disponibili sul sito www.aisveneto.it

INFO IN BREVE | Bollicine Wine Experience

Quando: 2 giugno 2019

Dove: Villa Palazzon di Colzé di Montegalda – Vicenza (Via Settimo, 55, 36047 Montegalda)

Orario: dalle 11.00 alle 21.00

Biglietto: intero € 25, ridotto € 20 per chi acquisterà il biglietto in prevendita sul sito