I traguardi della Scuola di musica “Miari” al Concorso Città di Belluno Apr 22nd, 2019 | By redazione | Category: Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Figurava anche una “rappresentanza” della Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari” (l’istituto musicale del territorio gestito dal Conservatorio di Castelfranco Veneto “Agostino Steffani”) fra i 400 iscritti della seconda edizione del concorso musicale nazionale “Città di Belluno”, conclusosi da breve con grande soddisfazione degli organizzatori, dei partecipanti e del pubblico. La giovane ma già affermata rassegna concertistica promossa da Gocce di Sole onlus, nata per incentivare la cultura e dare spazio al talento delle nuove leve di musicisti di tutto lo Stivale, ha reso noti gli esiti delle prove dei tre studenti di pianoforte della “Miari”, i quali hanno conseguito degli ottimi risultati nella relativa categoria di partecipazione (la C1, corrispondente ai nati negli anni tra il 2002 e il 2004): Elisabetta Mario (docente preparatore: prof. Matteo Andri) si è aggiudicata il 3° Premio più Menzione con un punteggio di 85/100, Simone De Bona (docente preparatore: prof.ssa Lorena Iop) il 2° Premio con 92/100 e Marco Ranon (docente preparatore: prof. Cristiano Dal Pozzo) il 2° Premio più Menzione con 90/100. Un nuovo traguardo che entra di diritto fra le “storie di successo” della Scuola.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.