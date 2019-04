Anche quest’anno i Centri per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) dell’ULSS 1 Dolomiti organizzano un corso informativo e formativo sul tema dell’affido familiare, che si terrà a Belluno a partire dal prossimo 9 maggio.

Il corso è rivolto a famiglie, coppie e persone singole che desiderano conoscere la realtà dell’affido familiare.

È importante parlare di affidamento familiare perché anche nel territorio bellunese vi è sempre la necessità di avere famiglie disponibili ad accogliere nella propria casa un bambino che, per vari motivi, si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare in grado di garantire quelle attenzioni e cure di cui avrebbe bisogno per la sua crescita.

L’accoglienza può avere forme e durata diverse; si va dalle poche ore al giorno all’accoglienza residenziale, in cui il bambino può trascorrere qualche giorno o l’intera settimana presso la famiglia affidataria, mantenendo i contatti con i propri genitori attraverso visite o rientri regolari in famiglia.

Anche una piccola disponibilità di tempo può essere preziosa!

Nel 2018 sono stati 54 i bambini/adolescenti accolti in affido familiare nel territorio provinciale.

Accogliere un bambino in affido è un’esperienza arricchente, da affrontare in modo consapevole, con l’accompagnamento degli operatori del CASF che si occupano nello specifico di conoscere le famiglie disponibili, individuare quale situazione di affido può meglio abbinarsi alle caratteristiche e possibilità di chi accoglie ed accompagnare la famiglia affidataria lungo tutta l’esperienza.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni contattare , entro venerdì 3 maggio 2019:

CASF DI BELLUNO Tel. 0437/514975 – Email: centroaffido.bl@aulss1.veneto.it

CASF DI FELTRE Tel. 0439/883170 – Email: centroaffido.fe@aulss1.veneto.it