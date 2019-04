Vertice sul collegamento Comelico-Pusteria. De Carlo: “Basta con le sorprese e nuovi vincoli. La soluzione è la conferenza dei servizi” Apr 18th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina “Nell’uovo di Pasqua, il Comelico ha trovato la sorpresa più sgradita: l’annuncio di nuovi vincoli da parte della Direzione Generale Archeologia e Belle Arti del Ministero per i beni e le attività culturali, che rischiano di diventare la pietra tombale sul collegamento sciistico con la Pusteria. Lo ribadisco: la soluzione ora è solo quella della conferenza dei servizi”: l’onorevole cadorino e commissario veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, commenta così a mente fredda l’esito dell’incontro avuto mercoledì a Roma. “So che è un percorso lungo, costoso, e impegnativo, ma, come già detto con il Sindaco di Comelico Superiore, la conferenza dei servizi è l’unico strumento che permette a tutte le realtà coinvolte di mettere le carte sul tavolo per arrivare a una decisione”, sottolinea De Carlo. “Ci siamo dati appuntamento con il MIBAC per il 15 maggio, ma è necessario nel frattempo avviare l’iter della conferenza dei servizi. Per quanto possibile, mi metto a completa disposizione di tutti, nel pieno rispetto dei ruoli”.

